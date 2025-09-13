Nepal’de Sushila Karki geçici başbakan oldu

Nepal’de hükümetin Facebook, X ve YouTube gibi sosyal medya platformlarını yasaklamasına karşı başlayan ve ülke genelinde büyüyerek şiddet olaylarına sahne olan protestoların ardından istifalar yaşanmıştı. Protestoların yol açtığı siyasi krizin ardından, 73 yaşındaki eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başladı. Ram Chandra Paudel’in ofisinde düzenlenen törende yemin eden Karki, ülke tarihinin ilk kadın başbakanı oldu. Karki’nin önerisiyle parlamentonun feshedildiği ve yeni seçimlerin 5 Mart 2026’da yapılmasının planlandığı açıklandı.

Nepal’de sosyal medya yasağı krize neden olmuştu

Nepal‘de geçtiğimiz hafta, kayıt yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle 26 sosyal medya platformuna erişim engeli getirilmişti. Bu kararın ardından başkent Katmandu ve çeşitli kentlerde başlayan “Gen Z Protestoları” ülke genelinde yayılmış, polisle göstericiler arasında çatışmalar çıkmıştı. En az 51 kişinin yaşamını yitirdiği protestolar sonrası hükümet geri adım atmış, yasak kararı iptal edilmişti. Krizin ardından İletişim Bakanı Prithvi Subba, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli istifa etmişti.

