Dört dörtlük Başakşehir

Başakşehir 6 maçtır kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig’de Başakşehir fırtınası esiyor.

Turuncu-lacivertliler, Kayserispor deplasmanında 3-0 kazanarak galibiyet serisini dört maça yükseltti.

Nuri Şahin‘in teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul ekibinin gollerini 35. dakikada penaltıdan David Selke, 67’de Ramazan Civelek kendi kalesine ve 86’da Nuno da Costa kaydetti.

Son dönemde grafiği yükselen konuk takım, bu sonuçla son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 19 maçta 29 puana yükseldi.

Kayserispor ise 15 puanla küme düşme hattında kaldı.

0-3

KAYSERİSPOR-BAŞAKŞEHİR

STAT: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Murat T. Curbay, Hüseyin Aylak, Turgut Doman (VAR)

GOLLER: Davie Selke (Dk. 35 pen.), Ramazan Civelek (Dk. 67 k.k), Nuno Da Costa (Dk. 86)

SARI KART: Furkan Soyalp

KAYSERİSPOR: Bilal – Ait Bennasser, Denswil (Dk. 62 Semih Güler), Carole (Dk. 62 Carlos Mane) – Furkan (Dk. 70 Indrit Tuci), Benes – Ramazan (Dk. 84 Talha), Mendes, Cardoso – Onugkha (Dk. 84 Mather)

BAŞAKŞEHİR: Muhammed – Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi – Kemen, Umut Güneş (Dk. 81 Onur Ergün) – Fayzullayev (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Shomurodov, Amine Harit (Dk. (Ivan Brnic) – Selke (Dk. 69 Nuno Da Costa)