ABD’de katolik kilisesine silahlı saldırı

ABD’nin Minneapolis kentinde bulunan Annunciation Katolik Kilisesi, yeni eğitim yılı açılış ayini sırasında silahlı saldırıya sahne oldu. Çarşamba sabahı yaşanan saldırıda, çoğu çocuk 17 kişi yaralanırken, 8 ve 10 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirdi. 13 yaşındaki Endre Gunter ise karnından vurulmasına rağmen hastanede yapılan ameliyatla hayatta kaldı.

ABD’de kan donduran olay

Endre’nin annesi, oğlunun “kilisede dua ederken vurulduğunu” belirterek bir polis memurunun yanına gidip hem ilk yardım uyguladığını hem de ambulansa alınana kadar onunla dua ettiğini anlattı. “Polis memuru oğluma sarıldı, onu teselli etti ve dua etti” diyen anne, bundan sonra ailece Gunter’ın “hayatını, güvenini ve özgüvenini yeniden inşa etmesine” yardımcı olacaklarını söyledi.

Çocukların hedef alındığı saldırı

Yaralananlar arasında 6 ila 15 yaş arası 14 çocuk ile 80’li yaşlarında üç yaşlı kilise cemaati üyesi bulunuyor. Minneapolis Emniyet Müdürü Brian O’Hara, saldırgan Robin Westman’ın olay yerinde kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı. O’Hara, saldırganın daha önce sabıka kaydı olmadığını, YouTube üzerinden “rahatsız edici yazılar içeren” bir manifesto yayımlamaya çalıştığını da belirtti.

FBI’dan açıklama

FBI Direktörü Kash Patel, saldırının “Katolikleri hedef alan bir nefret suçu ve iç terör eylemi” olarak soruşturulduğunu duyurdu. Westman’ın saldırıda bir tüfek, bir av tüfeği ve bir tabanca kullandığı açıklandı.

Çocukların kahramanlık öyküleri

Saldırıdan kurtulan öğrenciler, yaşadıklarını basına anlattı. 10 yaşındaki Weston Halsne, kurşunların sıralara isabet ettiği anda arkadaşı Victor’un üzerine kapanarak kendisini koruduğunu söyledi. “Victor beni kurtardı ama o vuruldu” diyen Halsne, arkadaşının cesurca davrandığını belirtti.

Bir başka veli Vincent Francoual ise 11 yaşındaki kızı Chloe’nin saldırı sırasında ölüm korkusu yaşadığını aktararak, “Beni gördüğünde sadece ağladı. Kendini suçlu hissediyor, arkadaşlarına daha fazla yardım edemediği için üzgün” dedi.

Durumu ağır yaralılar var

Emniyet Müdürü O’Hara, yaralıların hayati tehlikeyi atlattığını ancak bazılarının hâlâ hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Yaralılar arasında yüzeysel sıyrıklardan ağır ve hayati risk taşıyan yaralara kadar farklı durumlar bulunduğunu ifade etti.



