Real Madrid’e soğuk duş!

Real Madrid’de Arda Güler etkisizdi

Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü haftada ilk gün maçları oynandı. 15 kez ile Devler Ligi’ni en çok kazanan takım unvanını taşıyan Real Madrid, Liverpool deplasmanında 1-0 kaybetti. İngiliz temsilcisinin tek golünü 61. dakikada MacAllister atarken Real’de pek varlık gösteremeyen Arda Güler, 81. dakikada oyundan alındı. Kenan Yıldız’ın 87 dakika formasını giydiği Juventus da kendi sahasında Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi’nde Salı akşamı oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Slavia Prag-Arsenal: 0-3, Napoli-Eintracht Frankfurt: 0-0, Olympiakos-PSV Eindhoven: 1-1, Paris Saint Germain-Bayern Münih: 1-2, Atletico Madrid-Union Saint Gilloise: 3-1, Bodo Glimt-Monaco: 0-1, Tottenham-Kopenhag: 4-0.