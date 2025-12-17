Türkiye yeni yıla lapa lapa girebilir

Türkiye’yi umutlandıran gelişme

Kasım ve Aralık aylarını kurak geçiren Türkiye’de son gelen meteoroloji tahminleri umut verici.

İngiltere, ABD ve Kanada’dan alınan son meteorolojik verilere göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin önemli bir bölümü yeni yıla yoğun kar yağışıyla girecek.

Bu haber son baraj su ortalaması yüzde 17’lere kadar düşen İstanbul başta olmak üzere, Bursa, Ankara ve çok sayıda büyükşehir için sevindirici bir gelişme.

Son ABD verilerine göre yılın son günleri Ukrayna üzerinden inecek soğuk hava sistemi, ülkemizi kara boğacak.

Kanada modeli de aynı şekilde Karadeniz üzerinden gelecek İstanbul’dan Sivas’a kadar yoğun kar yağışını öngören bir sistem içeriyor.

Dünyanın farklı meteoroloji modellerine göre, ocak ve şubat aylarında ülkemiz, yoğun kar ve yağmurla sonbahar ve aralık aylarındaki yağış açığını kapatacak.

Meteoroloji uzmanları ise şu andaki veriler iyi olsa da yakın güncellemelerin takip edilmesi ve olası son dakika değişikliklerinin de göz önünde bulundurulmasını öneriyor.