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Trump’tan AB’ye gıda tarifesi tehdidi!

Donald Trump’ın Belçika çikolatasından İtalyan zeytinyağına kadar pek çok AB ürününe yüzde 17 oranında gümrük vergisi getirme tehdidi, Brüksel’de tansiyonu yükseltti. AB, müzakereye açık ama karşı önlemlere de hazır.

NationalTurk FR05/07/2025
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Avrupa Birliği ile ABD arasında kırılgan seyreden ticaret ilişkileri, Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi tehdidiyle yeniden krize sürüklenebilir.
Avrupa Birliği ile ABD arasında kırılgan seyreden ticaret ilişkileri, Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi tehdidiyle yeniden krize sürüklenebilir.
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Avrupa Birliği ile ABD arasında kırılgan seyreden ticaret ilişkileri, Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi tehdidiyle yeniden krize sürüklenebilir. Trump’ın bu hafta Washington’daki görüşmelerde AB temsilcilerine Avrupa menşeli gıda ve tarım ürünlerine yüzde 17’ye varan ek vergiler getireceğini bildirdiği ortaya çıktı. Brüksel, müzakere masasına oturmaya istekli olsa da, olası bir ticaret savaşına karşılık olarak misilleme tarifeleri için hazırlık yapıyor.

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1 AB ürünleri hedefte: çikolata, zeytinyağı, tereyağı
2 Trump’ın mektupları yolda
3 AB’den iki aşamalı tutum
3.1 Otomotivde acil destek talebi

AB ürünleri hedefte: çikolata, zeytinyağı, tereyağı

Trump’ın tehdit ettiği ürünler arasında Belçika çikolatası, İrlanda’nın Kerrygold tereyağı, İtalya, İspanya ve Fransa’nın zeytinyağları gibi Avrupa’nın en çok ihraç edilen gıda kalemleri yer alıyor. Trump’ın bu çıkışı, AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič’in ABD Hazine Bakanı ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmede gündeme geldi.

Trump’ın mektupları yolda

Trump, Japonya’dan Lesotho’ya kadar 60’tan fazla ülkeye 9 Temmuz’a kadar süre tanıdığını ve bu tarihten itibaren yüzde 70’e kadar kalıcı tarifeler uygulayacağını söyledi. “Mektuplar yarından itibaren gitmeye başlayacak” diyen Trump, ticaret alanındaki agresif tutumunu sürdürüyor.

AB’den iki aşamalı tutum

AB yetkilileri müzakere sürecinin hafta sonu da devam edeceğini belirtirken, Trump’ın anlaşmadan vazgeçmesi halinde Bourbon viskiden Boeing 747 uçaklarına kadar birçok Amerikan ürününe karşılık tarifelerin devreye alınabileceği uyarısında bulundu. AB Ticaret Sözcüsü Olof Gill, “Önceliğimiz uzlaşı” mesajı verse de Brüksel’in misillemeye hazır olduğu açık.

Otomotivde acil destek talebi

AB, çerçeve anlaşma içinde özellikle otomotiv sektörü için Trump’ın uyguladığı yüzde 27,5’lik gümrük vergisinin kaldırılmasını istiyor. Bu oran, Trump’ın ticaret politikaları öncesinde yalnızca yüzde 2,5’ti.

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NationalTurk FR05/07/2025
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