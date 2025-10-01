En Son HaberlerGündemTürkiye

Ayşe Barım’a şartlı tahliye

Birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, tutuklu bulunduğu davada ev hapsi ve adli kontrolle tahliye edildi

Ayşe Barım için sanatçılar ifade verdi

ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle” suçlandığı davada 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. 12 tanığın ifadelerinin ardından mahkeme ara kararını verdi. Savcılığın tutukluluk devamı talebine karşın mahkeme Barım’ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şekilden adli kontrolle tahliye edilmesine karar verdi. Mahkemede, getirilme karar alınan sanatçılar, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Zafer Algöz, Hümeyra, Ceyda Düvenci tanık sıfatıyla adliyeye geldi.

NationalTurk NL

