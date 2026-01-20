Hürser Tekinoktay’dan yeşil pasaport çağrısı

Beşiktaş Divan Kurulu üyesi ve eski başkan adayı Hürser Tekinoktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mimar ve mühendislere yeşil pasaport verilmesini öngören düzenlemenin Meclis gündeminde olduğunu hatırlattı. Tekinoktay, vize randevusu ve ret süreçlerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, benzer uygulamanın turizm acentası sahiplerine de tanınması gerektiğini savundu. TBMM’ye sunulan teklifin, vize engellerini azaltarak uluslararası faaliyetleri artırmayı hedeflediği belirtilirken, düzenlemenin İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeyi beklediği kaydedildi.

Meclis gündemindeki teklif neyi kapsıyor?

TBMM’nin gündemine gelen düzenleme, meslek odasına kayıtlı mimar ve mühendisleri içeriyor. Fiili çalışma süresi 15 yıl ve üstü olan mimar ve mühendislerin bu düzenleme sonucu yeşil pasaport hakkı elde edebileceği ifade edildi.

Pasaport Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklik, 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı kapsamında hazırlanarak 2/3312 esas numarasıyla kayda alındı. Teklifin 13 Ekim 2025’te TBMM Başkanlığı’na sunulduğu, düzenlemenin ise İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeyi beklediği belirtildi.

Amaç bürokratik engelleri azaltmak

Teklifin özetinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalara üye olan, mesleğini aktif biçimde icra eden ve 15 yılını dolduran mühendis ve mimarların yeşil pasaporttan yararlanmasının amaçlandığı aktarıldı. Düzenleme ile bu meslek gruplarının yurt dışı faaliyetlerinin önündeki bürokratik engellerin azaltılması hedefleniyor.

Özellikle uluslararası toplantılar, teknik incelemeler, fuarlar ve proje çalışmaları kapsamında yurt dışına çıkma ihtiyacı duyan mimar ve mühendislerin, vize sorunlarıyla karşılaşmasının önüne geçilmesinin planlandığı ifade edildi.

Hürser Tekinoktay: Turizm acentası sahipleri de bu haktan yararlanmalı

Hürser Tekinoktay, paylaşımında turizm sektörünün de benzer bir ihtiyacı olduğunu belirtti. Tekinoktay, şu ifadeleri “Sayın @MehmetNuriErsoy meslektaşlarımız iş görüşmesi yapmak işin aylarca vize randevusu bekliyor. Bazıları haksız vize reddi bile yiyor. Aynı uygulama meslekte 15 yılı vb dolduran ve @tursaborgtr dünya kadar para ödeyen Turizm Acente sahipleri için de uygulanmalıdır. @tc_cimer” kullandı.

Tekinoktay ayrıca, turizm acentası sahiplerinin uluslararası anlaşmalar, iş geliştirme görüşmeleri ve Türkiye’nin tanıtımı kapsamında yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını vurguladı.