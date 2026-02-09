Arda Güler, Avrupa’nın zirvesinde

Arda Güler eleştirileri büyüyor

İspanya Ligi’nde lider Barcelona’nın 1 puan gerisinde yer almasına karşın Real Madrid‘de sular durulmuyor.

Madrid basını ve taraftarlar, takımda Vinicus Junior ve Jude Bellingham’ın sürekli kayırıldığı milli yıldızımız Arda Güler’in üvey evlat muamelesi gördüğü konusunda birleşiyor.

İspanya’nın ünlü spor gazetesi Marca, yayınladığı istatistikle 20 yaşındaki milli futbolcumuzun, Avrupa’nın zirvesinde olduğunu ortaya koydu.

Gazete haberinde “Arda Güler, 90 dakikada ortalama 0,34 asist ve 2,94 gol şansı yaratıyor. Oyuncumuz, ilk 5 ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayan 452 orta saha oyuncusu arasında zirvede” yorumunu yaptı.

Bu arada aynı gazeteden Carlos Carpio ise Arda’nın Real’de zor durumda olduğunu öne sürdü.

Sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Bellingham’ın yokluğunun Real Madrid için faydalı olacağını Carpio, “Bellingham, Arda’yı kıskanıyor. Arda’yla oynadığında ona otoritesini dayatmaya, onu gölgede bırakmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İşte Carlos Carpio’nun ses getiren o yazısı:

“Rayo Vallecano maçındaki kaosun ardından, Camavinga ve Valverde’nin artık beklerde oynamayacakları ve orta sahaya geçecekleri açıktı. Ne yazık ki, orta sahadaki varlıklarının Real Madrid’in oyununda bir iyileşmeye dönüşmeyeceği de açıktı, çünkü ne Fransız ne de Uruguaylı oyuncu takımı sırtlayacak kaliteye sahip değiller. Bu nedenle sahaya 5-4-1 dizilişiyle çıkan Valencia’ya karşı ilk yarı yine uyuşuk geçti.”

“Eflatun-beyazlıların futbolu yine gri, cansız ve sönüktü. Hiçbir gelişme belirtisi yok. Sanki yavaş çekimdeymiş gibi oynuyorlar, kimse koşu atmıyor, hep kısa paslar yapıyorlar. Tchoauameni, Camavinga ve Valverde gibi oyuncuların fiziksel özelliklerine rağmen dinamizm eksikliğinin anlaşılması da zor. Ayrıca Mbappe hariç top kontrolü konusunda yetersizler, dönen topları kazanamamaları da inanılmaz. Bu bir tutum meselesi, fiziksel güç değil. Bir tutum eksikliği.”

“İlk yarım saatten sonra hızlarını artırdılar ve bu oyuncuların sahip olması beklenen kaliteye yakışır şekilde bazı ilginç pozisyonlar yaratmaya başladılar. Bu, orta sahadaki tek saf yetenek olan Arda Güler’in hücum orta saha pozisyonundan kontrolü ele geçirmeye ve Mbappé ile bağlantı kurmaya başlamasıyla gerçekleşti.”

“Bellingham’ın birkaç hafta sakatlık nedeniyle yokluğu takım için faydalı olacak çünkü Arda Güler’le birlikte oynadığında kıskançlık duyuyor ve otoritesini dayatmaya, onu gölgede bırakmaya ve neredeyse hiçbir zaman olumlu bir şeye dönüşmeyen bir liderlik rolü üstlenmeye çalışıyor. En azından son iki sezonda durum böyleydi.”

“Ancak Arbeloa’nın Real Madrid’inde, liyakate bakılmaksızın kıdemliliğin çok önemli olduğu da iyi biliniyor. Gerçek şu ki, Arda, Mbappé ile birlikte ortalama üstü bir performans sergileyen tek oyuncuydu yine. Şu anda Arda, orta sahada yeri doldurulamaz bir oyuncu. Bellingham döndüğünde de öyle kalmalı.”