Real Madrid’de 48 saatte isyan büyüdü

İspanya Ligi’nde üst üste 3 maçtır puan kaybeden Real Madrid’de isyan çıktı.

Takımda ağır toplar olarak bilinen Vinicius Junior, Valverde, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick, Ferland Mendy ve Jude Bellingham teknik direktör Xabi Alonso’ya isyan bayrağını açtı.

Bellingham’ın babası, olaylara fazla dâhil olduğundan kulübe giremiyor. Bellingham bunun yanında pozisyonundan ve savunma yükü ağırlığından mutsuz. Sahte 9 gibi kaleye yakın oynamak istiyor. Alonso’nun ekibi ona maçların ardından kaybettiği topları, yapması gerekenleri video kesitleriyle izletiyor, Bellingham bundan sıkılmış.

Valverde ise sağ bekte oynamayı reddedip, ısınmaya bile çıkmak istemiyor.

İspanya Ligi’nde Barcelona’nın bir puan önünde lider durumda bulunan Real Madrid’de Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Thibaut Courtois, Arda Güler ve Kylian Mbappe, Xabi Alonso’yu destekleyen isimler.

Real Madrid’de başkan Florentino Perez’in nasıl bir tutum alacağı merak edilirken son 7 maçında 6 yenilgi alarak lider Arsenal’ın 11 puan gerisine düşen son İngiltere şampiyonu Liverpool, Arne Slot’u gönderip yerine Xabi Alonso’yu getirmek istiyor.