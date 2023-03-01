Erdoğan Seçim Tarihini Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinin ardından seçimlerle ilgili ilk kez tarih verdi. Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs’ı işaret etti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi:

“Bugün yavru muhalefet yargıyı bizim yönlendirdiğizi söylemiş, ayıptır. Türkiye’de Erdoğan’ın bu konuda nasıl davrandığını rabbim bilir, sen anlamazsın. Sen önce kendini düzelt.

Şunu iyi bilin ki bu millet, 14 Mayıs’ta gereğini yapacaktır. Asla böyle kuru-sıkı atanlara prim vermeyecektir.

Birileri için ağzına geleni söylemek kolay. Onlar deprem bölgesine gidip, sadece konuşacak, poz verecek, yaşanan acıların istismarını yapacak. Enkazları kaldıracağız, yaraları saracağız. Yıkılanların yerine daha iyisi yapacağız, insanımızın önüne daha iyi bir hayat süreceğiz. Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek zaafiyetimiz değildir.

Söylenen her şeyi şimdilik not ediyoruz. Vakti gelince bu notları açıklayacağız. Ama şimdi tek gündemimiz depremdir. Depremin yol açtığı acılardır. Kulağımızı sadece milletimize veriyoruz. Acımızı sadece milletimizle paylaşıyoruz. Adaylık kavgasından, bakanlık paylaşımından birbirlerine laf yetiştirmekten fırsat bulamayanları kendi sığ dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz.”

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