Yurt dışı çıkış harcı bin liraya yükseltildi

Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışına çıkış harcı 1000 liraya çıkarıldı. Vatandaşlar artık ödemelerini Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapabiliyor.

NationalTurk FR09/09/2025
8 Bir dakikadan az
Yurt dışına çıkacak vatandaşların ödemekle yükümlü olduğu çıkış harcı, Cumhurbaşkanı kararıyla bin liraya yükseltildi.
Yurt dışına çıkacak vatandaşların ödemekle yükümlü olduğu çıkış harcı, Cumhurbaşkanı kararıyla bin liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeyle birlikte ödeme kanalları da çeşitlendi. Dijital Vergi Dairesi’nin resmi internet adresi dijital.gib.gov.tr ve GİB Mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemeler doğrudan elektronik ortama aktarılıyor.

Ödeme yöntemleri

Çıkış harcı yalnızca dijital ortamdan değil, farklı kanallardan da ödenebiliyor. Anlaşmalı bankaların internet ve mobil şubeleri, PTT şubeleri, vergi daireleri ve havalimanlarındaki ödeme noktaları vatandaşların kullanabileceği diğer seçenekler arasında yer alıyor.

NationalTurk FR09/09/2025
8 Bir dakikadan az
