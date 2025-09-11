Can Holding’e dev operasyon: 121 şirkete el konuldu, 10 gözaltı kararı

Türkiye gündemine oturan operasyon bu sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Can Holding’e bağlı 121 şirketin merkezlerine baskın düzenledi. Holding sahipleri Mehmet Şakir Can ve Kemal Can’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi.

El konulan şirketler arasında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji ve Energy Akaryakıt gibi medya, eğitim, finans ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yer alıyor.

Can Holding soruşturmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporları doğrultusunda; kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişlerinin farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde gerçeğe aykırı sermaye artırımları yapıldığı tespit edilmiştir.

Holding yapısı altında kurulan suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, şirketlerin sık sık el değiştirmesiyle denetim mekanizmalarının zorlaştırıldığı ve sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtılarak hukuki yaptırımlardan kaçmanın amaçlandığı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.”

Savcılık, kamu düzenini, mali sistemi ve vergi adaletini zedeleyen bu eylemlerle ilgili soruşturmanın MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında titizlikle yürütüldüğünü, adli sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılacağını bildirdi.

