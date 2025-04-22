Şarm El Şeyh tatili neden bu kadar popüler?

Kızıldeniz kıyısındaki Mısır’ın Şarm El Şeyh kenti son yıllarda dünyanın her yerinden olduğu gibi Türk seyahat severler tarafından da yoğun bir şekilde tercih ediliyor.

Türkiye’den Sharm El Sheik’e akın akın turist giderken bunun en önemli iki sebebi ucuz fiyatlar ve vize işleminin çok kolay olması.

Türkiye’deki özellikle Bodrum, Çeşme, Fethiye, Datça gibi tatil bölgelerinden daha uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Şarm El Şeyh sadece fiyatlarıyla popüler değil.

İşte Şarm El Şeyh;

1. Farklı yerlerde rengarenk koşuşturma!

Şarm El Şeyh’te üç farklı merkez bulunmaktadır. Küçük sokakları, dükkanları ve kafeleriyle oryantal bir ana meydanı andıran geleneksel Eski Pazar’ın yanı sıra, turistler arasında popüler olan ve uluslararası üne sahip restoranların (Hard Rock Café, TGI Fridays, vb.) yanı sıra bar ve parti mekanlarına ev sahipliği yapan Na’ama Koyu da bulunmaktadır. SOHO Square ayrıca her yaştan insana hitap eden eğlence ve lezzet durakları da sunuyor.

2. Şarm El Şeyh harika oteller sunuyor

Na’ama Körfezi’nin merkezindeki 4 yıldızlı Ghazala Gardens Hotel ve Eski Pazar’ın yakınındaki lüks 5 yıldızlı The Grand Hotel Sharm El Sheikh, özellikle popüler. Türkçe konuşan tur rehberlerinin yanı sıra, bu otellerde her zaman tüm istek ve endişelerinizi dinlemek için hazır bulunan misafir ilişkileri yöneticileri de bulunmaktadır.

3. Sharm El Sheikh’te sizi çok misafirperver bir tatil bekliyor

Şarm El Şeyh otellerinde en yüksek standartlarda misafirperverlik ve hizmet bulabilirsiniz. Garsonundan oda servisine, şefine kadar herkes burada konuklarının istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışıyor… ve her zaman yüzlerinde bir gülümsemeyle!

4. Şarm El Şeyh çeşitli su aktiviteleri sunmaktadır

İster su üstünde, ister su altında, ister havuzda, ister Kızıldeniz’de olsun; Şarm El Şeyh’te herkese göre bir şeyler var. Suyun içinde ve üstünde yapılabilecek aktivitelerin (muz botu, rüzgar sörfü vb.) yanı sıra su altı dünyasını da mutlaka görmelisiniz. Otelin ev resiflerinin yanı sıra, Tiran Boğazı ve Ras Muhammed Milli Parkı’nda şnorkelli yüzme ve dalış gezileri unutulmaz bir macera!

5. Şarm El Şeyh’te çöl gezileri

Şarm El Şeyh’in kumlu denizinde Kızıldeniz’deki kadar eğlenebilirsiniz. İster ATV ister cipte olun, çölde motorlu bir macera Şarm El Şeyh’te tatilinizi deneyime dönüştürür!

6. Şarm El Şeyh’te bir tatilde kutlama yapın

Eğer Şarm El Şeyh’te eğlenmek istiyorsanız, Na’ama Koyu tam size göre. “Pacha” kulübünün yanı sıra “Little Buddha” ve daha birçok küçük bar ve kulüp de bulunmaktadır. Haftanın hangi günü olursa olsun, uzun bir parti gecesi için her zaman farklı bir kulüp uygun olacaktır. En iyisi animasyon ekibine sormak; onlar her zaman hangi gün ve nerede en iyi partinin olduğunu iyi bilirler!

7. Şarm El Şeyh yıl boyunca ziyaret edilebilecek bir yerdir

Şarm El Şeyh’te sözde “kış” mevsiminde güneş tıpkı yaz mevsiminde olduğu gibi parlıyor. Sıcaklıklar 25-28 derece civarında seyrediyor, bu yaz ortasındakinden (35-38 derece civarı) biraz düşük ama yine de ülkemizdeki sıfırın altındaki sıcaklıklardan çok uzak. Bu da Şarm El Şeyh’i kış tatili ve Noel ve Yeni Yıl tatili için ideal bir tatil destinasyonu haline getiriyor.

8. Birkaç saat içinde güneşe doğru kolayca ilerleyin!

Şarm El Şeyh’e İstanbul’dan düzenli uçak seferleri düzenleniyor. Uçuş 2 buçuk saat sürüyor. Ve varıştan sonra bile her şey çok hızlı ilerliyor. Hem havalimanına varışınız hem de havalimanından ayrılışınız tur operatörleri tarafından organize edilebiliyor.

9. Vize masraflarınızdan tasarruf edin!

Eğer sadece Şarm’da konaklayacaksanız, Şarm El Şeyh Türk vatandaşları için vizesiz. Başkent Kahire ve Sina Yarımadası dışındaki bir yere geçmek isterseniz prosedürü oldukça kolay olan online vizeyi 25 dolar karşılığında alabilirsiniz.

10. Sharm El Sheikh için harika teklif

Otelden ayrıldığınızda size sorulan ilk soru genellikle “Bir daha ne zaman görüşeceğiz?” olur. Bu olumlu misafirperverliğin Şarm El Şeyh’te geniş bir müdavim kitlesi yaratmasına şaşmamak gerek. Na’ama Koyu’ndaki oteller (Ghazala Plajı ve Ghazala Bahçeleri) ve Sharm Plaza & Resort özellikle düzenli misafirler arasında popülerdir.