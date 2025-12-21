Epstein dosyasında Trump’a ait fotoğraf iddiasi

ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin belgelerin yayımlanması yankı uyandırmaya devam ederken, ABD basınından yeni ve tartışma yaratacak bir iddia geldi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan Epstein belgelerinin bir bölümünün, yayınlandıktan kısa süre sonra erişimden kaldırıldığı öne sürüldü.

Trump’a ait görseller iddiası

The New York Times, NPR ve Associated Press kaynaklı haberlere göre, “Epstein Kütüphanesi” adlı internet sitesinde yer alan yaklaşık 16 fotoğrafa artık erişilemiyor. Bu görseller arasında, Donald Trump’ın bir masada görüldüğü bir fotoğraf ile Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafının da bulunduğu iddia edildi. Yayından kaldırılan içerikler arasında müstehcenlik içeren çeşitli sanat eserlerinin de yer aldığı belirtildi.

Sansür tartışması gündemde

Söz konusu görsellerin erişimden kaldırılması, ABD’de sansür ve şeffaflık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ancak ABD Adalet Bakanlığı, iddialara ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.

“Kişisel gizliliği korumak için” açıklaması

Belgelerin yayımlandığı “Epstein Kütüphanesi” sitesinde yer alan bilgilendirme notunda ise kişisel gizliliğe vurgu yapıldı. Açıklamada, Kongre tarafından belirlenen takvim doğrultusunda mağdurlar ve özel kişilerle ilgili bilgilerin gözden geçirildiği belirtilerek, hassas materyallerin ifşa edilmemesi için makul tüm önlemlerin alındığı ifade edildi. Ayrıca, yayında kalmaması gereken bir bilginin tespit edilmesi halinde site yönetimiyle iletişime geçilmesi çağrısı yapıldı.

Binlerce sayfa belge erişime açılmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Epstein dosyasına ait belgelerin kamuoyuna açılmasını öngören düzenlemeyi imzalamış, bunun ardından Adalet Bakanlığı soruşturma dosyasındaki binlerce sayfalık belgeyi internet üzerinden yayımlamıştı.

Ünlü isimler yeniden gündemde

Yayımlanan belgelerde, pop müzik yıldızı Michael Jackson, Rolling Stones’un solisti Mick Jagger, eski ABD Başkanı Bill Clinton, oyuncu Kevin Spacey ve komedyen Chris Tucker gibi çok sayıda ünlü ismin yer alması, Epstein’in siyaset ve sanat dünyasıyla olan ilişkilerini bir kez daha tartışma konusu haline getirmişti.

