Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler hakkında tutuklama ve adli kontrol talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvuruldu.

Tutuklama talebiyle sevk edilen isimler

Savcılık, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü ve Mehmet Güçlü hakkında “fuhşa teşvik ve aracılık etme” suçundan tutuklama talep etti.

Eser Gökhan Küçükerol için “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak”, İsmail Ahmet Akçay için ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile “fuhşa teşvik ve aracılık etme” suçlamaları yöneltildi.

Hakimlik kararı açıklandı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, savcılığın taleplerini değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda Macit, Gül, Şensözlü, Güçlü, Küçükerol ve Akçay’ın tutuklanmasına karar verildi.

Şüpheli Gizem Türedi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanması kararlaştırıldı.

Savcılıktan dikkat çeken tespit

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin sosyal medya paylaşımları ve yaşam tarzlarının, bazı suçları gizlemeye veya suç işlenmesine zemin hazırlamaya yönelik olduğu yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Uyuşturucu soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında 19 Aralık’ta gözaltı kararı verilmişti. Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülmüş, Eyüboğlu’nun saç ve kan örnekleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

