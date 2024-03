Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanmaya karar verdi.

İki çocuğu bulunan çiftin Seçil Erzan olayından sonra arasının bozulduğu ve boşanma kararı aldıkları iddia edildi.

Cumcuma’da yer alan habere göre; anlaşmalı boşanma davası, bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görülecek.

Volkan Bahçekapılı, kuzeni Emre Belözoğlu ile Seçil Erzan olayında savcılıkta ifade vermişti.

İkili, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, evliliklerine bir şans daha vermişti.

Terim, basına yansıyan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Buse Terim, sosyal medya hesabından ”

Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde, ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz” paylaşımında bulundu.

Buse Terim kimdir?

Buse Terim 1990 yılının Ağustos ayında İstanbul’da dünyaya geldi. Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı olan Buse Terim Yüzyıl Işıl Lisesi’nden mezun olduktan sonra New York Fashion Institute of Technology’de Moda Pazarlama ve Yöneticiliği okudu. Stajını ünlü markalarda yaptı. Mezun olduktan sonra New York’tan İstanbul’a dönen Terim’in İstanbul’da ki ilk işi üniversite yıllarında başladığı moda bloggerlığını üst seviyeye taşıma yönünde oldu.

Uluslararası moda sektörünün önemli moda haftalarına katıldı, ünlülerin stillerini inceledi ve bu alanda iyi olmak için büyük çaba gösterdi. Buse Terim kendisine ait buseterim.com.tr sitesi ile moda sektöründeki yerini korumaya moda severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Instagram’da 1 milyon kişi tarafından takip edilen Terim, Youtube için kendi TV şovunu çekiyor.

Buse Terim, 16 Mayıs 2014 tarihinde Volkan Bahçekapılı ile evlendi. Soma faciasıyla ertelenen düğün 6 Haziran 2014 tarihinde yapıldı. Yapılan düğün Buse Terim’in takipçileri arasında dilden dile dolaşan masalsı türden bir düğündü. Çift 2 yıllık evliliklerinden bekledikleri bebek haberini sosyal medyada duyurdu.

Seçil Erzan‘ın telefonundan sevgililerinin Arda Turan ve Fatih Terim’i kıskandığına yönelik mesajlar çıktı.