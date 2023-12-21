Gazze’de son durum: Su yok yiyecek yok!

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71’inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiğini bildirdi.

Cenevre merkezli Euro-Med’in internet sitesinden yapılan açıklamada, gözlemevinin, Gazze‘deki 1200 kişiyle insani durumları hakkında görüştüğü belirtildi.

Gazze’de gıda krizi büyüdü

Araştırmaya katılanların yüzde 71’inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiği kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 98’inin yetersiz beslendiğini, yüzde 64’ü açlıklarını bastırmak için ot, meyve, olgunlaşmamış gıda ve son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler tükettiğini söylediği ifade edildi.

Araştırma sonuçları, Gazze’de içme ve temizlik suyu dahil suya erişimin kişi başına günde 1,5 litre olduğunu gösterdi.

Katılımcıların yüzde 66’sının geçen ay içinde ishal veya bağırsak hastalıkları geçirdiği belirtildi.

Gazze kaderine terk edildi

Açıklamada, Gazze’deki soykırımının başlangıcından bu yana İsrail’in, Gazze Şeridi’ne kapsamlı bir abluka uygulayarak 2,3 milyondan fazla Gazzeliye gıda, su, yakıt ve diğer insani ihtiyaç maddelerinin ulaşmasını engellediği vurgulandı.

İsrail’in açlığı bir silah olarak kullandığı belirtilen açıklamada, Gazze’deki fırınların, fabrikaların, gıda depolarının ve su istasyonlarının bombalandığı anımsatıldı.

Açıklamada, “Gazze sakinlerinin, İsrail’in toplu cezalandırma politikası” kapsamında gıda krizi içinde bırakıldığı kaydedildi.

Gazze’dekilerin kasten aç bırakılmasının savaş suçu olduğu hatırlatılan açıklamada, Gazze’de “kalıcı ateşkes” çağrısı yapıldı.

Gazze temiz suya ulaşamıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de çocukların temiz suyun yüzde 90’ına erişim sağlayamadığını bildirdi.

UNICEF’in resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki su şebekeleri ve sıhhi tesisatın çökme noktasına geldiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze’de temiz suyun yüzde 90’ına ulaşamayan çocukların, her gün sadece 1,5 ila 2 litre suya erişebildiği belirtildi.

İnsani yardım standartlarına göre, acil durumlarda temel ihtiyaçları karşılamak için gereken asgari su miktarının günlük 15 litre olduğuna, sadece hayatta kalmak için günde en az 3 litre suya ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Gazze’de yakıt kıtlığına ve saldırılar sonucu hasar gören altyapıya dikkat çekilerek, çocukların susuzluk ve yetersiz beslenme karşısında daha savunmasız olduğu belirtildi.

Yoğun yağışların ardından kolera ve kronik ishal gibi suyla bulaşan hastalıkların yaygınlaşmasından dolayı endişelerin arttığı vurgulanan açıklamada, 5 yaşından küçük çocuklar arasında bildirilen aylık ishal vakasının ortalamanın 20 katına çıktığı ifade edildi.

Gazze’de 160 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası bildirildi

Açıklamada, Gazze’de uyuz, bit, suçiçeği, deri döküntüsü gibi hastalıklarda da artış görüldüğü, bunun yanı sıra 160 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakasının bildirildiği kaydedildi.

Gazze’de ortalama 700 kişiye bir tuvaletin düştüğü, bunu düzeltmek için kritik önem taşıyan malzemelerin bölgeye ulaştırılmasının kısıtlandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell’ın, “Acilen yeterli miktarda temiz suya erişim sağlanması gerekiyor. Bu, bir ölüm kalım meselesi. Gazze’deki çocuklar içecek bir yudum su dahi bulmakta zorlanıyor. Temiz su sağlanmadığı takdirde gelecek günlerde çok daha fazla sayıda çocuk, yoksulluk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybedecek.” ifadesine yer verildi.

7 Ekim sonrası Gazze

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200’ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600’den fazla kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana 134’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 466 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan “insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 25 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Lavrov: Filistin devletinin kurulmasına dair BMGK kararının uygulanması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin devletinin kurulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının derhal uygulanması gerektiğini belirterek, “Gazze halkı, abluka sonucu oluşan ağır insani durumdan ve devam eden çatışmalardan acı çekiyor.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüssam Zeki ile Fas’ın Marakeş kentinde yapılan Rus-Arap İşbirliği Forumu’nun ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Gazze Şeridi’ndeki durumun kötüleştiğini belirterek, “Her türlü terör eyleminin kınanması gerektiği yönündeki pozisyonumuzu yineledik. Bunun yanı sıra bu tür eylemlere, sivilleri toplu şekilde cezalandırma ve uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde gücü kullanma yöntemleriyle yanıt verilmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.

Gazze’de sürdürülebilir ateşkesin sağlanması ve insani yardımın sağlanmasının önemine işaret eden Lavrov, “Gazze halkı, abluka sonucu oluşan ağır insani durumdan ve devam eden çatışmalardan acı çekiyor.” dedi.

Lavrov, BMGK’nin en kısa zamanda Gazze’deki durumla ilgili gerekli kararları kabul edeceği umudunu paylaştı.

Filistin devletinin oluşturulması önemini vurgulayan Lavrov, “Orta Doğu‘daki kriz, Filistin devletinin oluşturulması ile ilgili sorunu ağırlaştırdı. Bu sorunun en kısa sürede çözülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Aksi taktirde şiddet devam edecek. Ortak çabalarla çatışmaları durdurduktan ve insani sorunları çözdükten hemen sonra Filistin devletinin kurulmasına ilişkin BMGK kararının derhal uygulanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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