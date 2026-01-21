Zelenski’den Davos mesajı: Boş konuşmaya değil, sonuca ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yayımladığı video mesajda savaşın seyrine ve ülkenin acil ihtiyaçlarına ilişkin net ifadeler kullandı. Çatışma bölgelerindeki genel durum, toparlanma süreci ve gerekli kaynakların seferber edilmesi başlıklarıyla yetkililerle özel bir koordinasyon toplantısı yaptığını söyleyen Zelenski, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Zelenski, özellikle enerji altyapısının hedef alınmaya devam ettiğini vurgularken, Kiev’in en zor durumda olduğunu dile getirdi.

Zelenski: Kiev en zor durumda

Zelenski, farklı bölgelerin “Shahed” dronlarının hedefi olduğunu belirterek Kiev’e ayrı bir parantez açtı. Ukrayna hava kuvvetlerinin Shahed dronlarına karşı yürüttüğü operasyonların yeterli olmadığını söyleyen Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

“Kiev en zor durumda. Hava kuvvetlerinin Shahed dronlarına karşı yürüttüğü operasyonlar tatmin edici değil. Önleme unsurları var, çok sayıda güç devrede; mobil ateş grupları, F-16’lar mevcut, ancak hava kuvvetlerinin çalışma biçimi farklı olmalı.”

“Her gün hava savunma füzelerine ihtiyaç var”

Zelenski, ABD ve Avrupalı muhataplarıyla Ukrayna’ya sağlanacak destek paketleri dahil birçok konuda temasların sürdüğünü söyledi. Kesintisiz savunma desteği ihtiyacının altını çizen Zelenski, Davos Zirvesi’ne ilişkin yaklaşımını da net bir dille ortaya koydu.

“Hava savunma füzelerine her gün ihtiyaç duyuluyor. Silahlara her gün ihtiyaç duyuluyor. Onarım çalışmaları ve stoklar için gerekli ekipmanlara her gün ihtiyaç duyuluyor” diyen Zelenskiy, Davos katılımını “somut sonuç” şartına bağladı.

Zelenski, Davos için şartını açıkladı

Zelenski, İsviçre’de gerçekleştirilen Davos Zirvesi’ne atıfta bulunarak, Ukrayna’nın orada yer almasının tek bir kritere bağlı olduğunu söyledi:

“Eğer Davos formatı bunu, yani Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu gerçek sonuçları sağlarsa, Ukrayna orada temsil edilecek. Kimsenin boş siyasete veya sonuç getirmeyen konuşmalara ihtiyacı yok.”

Zelenski, aksi durumda Davos Zirvesi’ne katılmalarının zor olacağını da ifade etti.

“Ülke içindeki duruma odaklanmalıyız”

Zelenski, mesajında ülke içinde sahada çalışma vurgusunu da öne çıkardı. Herkesin Ukrayna’da, ihtiyaç duyulan bölgelerde görev başında olması gerektiğini söyleyen Zelenski, “Ülke içindeki duruma odaklanmalıyız. Her bir yetkili, yerel yönetimler, tüm devlet şirketlerinin ve enerji şirketlerinin yöneticileri; herkes tam burada, Ukrayna’da; şehirlerde, köylerde, onarım ve korumanın gerekli olduğu bölgelerde çalışıyor olmalı” dedi.

“Bir milyondan fazla kişi elektriksiz”

Zelenski, sadece Kiev’de akşam saatleri itibarıyla bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığını, 4 bin binada ise ısınma konusunda zorluk yaşandığını söyledi. İhtiyaç duyulan bölgelere destek sağlanması için koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Zelenski, sürece katkı sunabilecek nitelikli uzmanları da dahil etmeye devam edeceğini belirtti.

“Tüm güçler Ukrayna için seferber edilmeli”

Zelenski, mesajını seferberlik vurgusuyla tamamladı ve “Şu anda tüm güçler Ukrayna için seferber edilmelidir. Öyle de olacak” dedi.

