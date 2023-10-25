Türkiye’nin Helsinki Büyükelçiliğine saldırı

Finlandiya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne çirkin bir saldırı düzenlendi. Helsinki Polisinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçilikte görülen dumanın ardından polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Büyükelçilikten açıklama

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle boyalı ve sis bombalı saldırıyı gerçekleştirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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