Kritik maç Çaykur Rizespor’un

Çaykur Rizespor’dan art arda ikinci zafer
Trendyol Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Rizespor, Kasımpaşa deplasmanında 3-0 kazandı.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Casper Hojer’in kaleci Andreas Gianniotis’in çeldiği sert şutu tamamlayan Halil Dervişoğlu, Rizespor’u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
Halil böylece, Süper Lig’de 321 gün aradan sonra ilk golünü kaydetti.
56’da Valentin Mihaila skoru 2-0 yaptı.
80’de Awokoya Mebude, Karadeniz temsilcisini 3-0 üstünlüğe taşıdı.
Bu sonuçla son iki maçında 4 puan toplayan Kasımpaşa, 20 puanla düşme hattında kalmayı sürdürdü.
Art arda iki maçını kazanan Rizespor, 27 puana çıkarak az da olsa nefes aldı.
0-3
KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut, Ömer Faruk Turtay (VAR)
GOLLER: Halil Dervişoğlu (Dk. 25), Valentin Mihaila (Dk. 56), Awokoya Mebude (Dk. 80)
SARI KARTLAR: Halil Dervişoğlu, Valentin Mihaila
KASIMPAŞA: Andreas Gianniotis – Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous, Godfried Frimpong – Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş) – Jim Allevinah (Dk. 46 Eyüp Aydın), Fousseni Diabate, Adrian Benedyczak (Dk. 70 Ali Yavuz Kol) – Cenk Tosun (Dk. 70 Habib Gueye)
ÇAYKUR RİZESPOR: Yahia Fofana – Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Attila Mocsi), Modibo Sagnan, Casper Hojer – Ibrahim Olawoyin, Taylan Antalyalı (Dk. 62 Giannis Papanikolaou), Qazim Laçi – Awokoya Mebude (Dk. 85 Antonio Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 72 Ali Sowe), Valentin Mihaila (Dk. 72 Altin Zeqiri)