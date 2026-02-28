FutbolSporTürkiye

Kritik maç Çaykur Rizespor’un

Trendyol Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor, Kasımpaşa deplasmanında kazandı

NationalTurk NL28/02/2026
8 1 dakika okuma süresi
Trendyol Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor, Kasımpaşa deplasmanında kazandı

Çaykur Rizespor’dan art arda ikinci zafer

Trendyol Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Rizespor, Kasımpaşa deplasmanında 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Casper Hojer’in kaleci Andreas Gianniotis’in çeldiği sert şutu tamamlayan Halil Dervişoğlu, Rizespor’u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Halil böylece, Süper Lig’de 321 gün aradan sonra ilk golünü kaydetti.

rizespor 1

56’da Valentin Mihaila skoru 2-0 yaptı.

80’de Awokoya Mebude, Karadeniz temsilcisini 3-0 üstünlüğe taşıdı.

Bu sonuçla son iki maçında 4 puan toplayan Kasımpaşa, 20 puanla düşme hattında kalmayı sürdürdü.

Art arda iki maçını kazanan Rizespor, 27 puana çıkarak az da olsa nefes aldı.

0-3

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut, Ömer Faruk Turtay (VAR)

GOLLER: Halil Dervişoğlu (Dk. 25), Valentin Mihaila (Dk. 56), Awokoya Mebude (Dk. 80)

SARI KARTLAR: Halil Dervişoğlu, Valentin Mihaila

KASIMPAŞA: Andreas Gianniotis – Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous, Godfried Frimpong – Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş) – Jim Allevinah (Dk. 46 Eyüp Aydın), Fousseni Diabate, Adrian Benedyczak (Dk. 70 Ali Yavuz Kol) – Cenk Tosun (Dk. 70 Habib Gueye)

ÇAYKUR RİZESPOR: Yahia Fofana – Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Attila Mocsi), Modibo Sagnan, Casper Hojer – Ibrahim Olawoyin, Taylan Antalyalı (Dk. 62 Giannis Papanikolaou), Qazim Laçi – Awokoya Mebude (Dk. 85 Antonio Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 72 Ali Sowe), Valentin Mihaila (Dk. 72 Altin Zeqiri)

 

Bağlantılar
NationalTurk NL28/02/2026
8 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu