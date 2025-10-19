Samsunspor ligde fırtına gibi

Samsunspor’da Holse’den duble

Trendyol Süper Lig’de Samsunspor, Kayserispor deplasmanında 3-1 kazanarak UEFA Konferans Ligi’nde Dinamo Kiev’i ağırlayacağı maç öncesi moral buldu. Kırmızı-beyazlılar, 45. dakikada öne geçti. Tomasson’un soldan ortasını Holse ceza sahasında sert bir kafayla ağlara gönderdi: 0-1. Maçın 64. dakikasında Holse, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederken 72’de Van Drongelen skoru 3-0 yaptı. Kayserispor’da 83. dakikada Onugkha skoru belirledi: 1-3. Süper Lig’de 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde 23 Ekim’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i ağırlayacak.

1-3

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR

STAT: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ogün Kamacı, Göktuğ Hazar Erel, Eren Özyemişçioğlu (VAR)

GOLLER: Onugkha (Dk. 83) / Holse (Dk. 45 ve 64), Van Drongelen (Dk. 72)

SARI KARTLAR: Carole, Tuci / Musaba, Coulibaly, Tomasson

KAYSERİSPOR: Bilal – Ramazan (Dk. 46 Burak Kapacak), Denswil, Arif, Carole – Furkan (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Ait Bennasser (Dk. 65 Joao Mendes) – Mane (Dk. 60 Opoku), Benes, Cardoso – Tuci (Dk. 60 Onugkha)

SAMSUNSPOR: Okan – Zeki (Dk. 68 Joe Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson – Makoumbou – Coulibaly (Dk. 62 Emre Kılınç), Holse (Dk. 68 Afonso Sousa), Ntcham (Dk. 48 Celil Yüksel), Musaba – Mouandilmadji (Dk. 62 Ndiaye)