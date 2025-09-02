Bağcılar İSTOÇ’ta yangın: 17 dükkan hasar gördü

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde sabah 06.30’da çıkan yangın paniğe neden oldu. Plastik ürünler satan bir dükkanda başlayan alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 17 dükkanda ciddi hasar meydana geldi.

İSTOÇ’ta yangın sabahın erken saatlerinde başladı

Edinilen bilgilere göre, plastik malzeme satan bir dükkanda elektrik tesisatındaki arıza nedeniyle çıkan yangın, hızla büyüyerek çevredeki iş yerlerine yayıldı. Alevlerin etkisiyle bazı iş yerlerinde kısmi çökmeler meydana geldi, küçük çaplı patlamalar yaşandı.

İtfaiye ekipleri zamana karşı yarıştı

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, iş yeri sahiplerinin malzemelerini kurtarmaya çalıştıkları görüldü.

Vali Gül’den açıklama

Yangın bölgesine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, “Burada 7 bin 200 işyeri var. Bu tür büyük yangınlarda 17 dükkanın etkilenmesi önemli bir felaketin önüne geçildiğini gösteriyor. Şu an için alevler kontrol altına alınmış durumda ve soğutma çalışmaları devam ediyor.” dedi.

