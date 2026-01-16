Avrupa’dan Rusya’ya zeytin dalı!

Avrupa, petrolü 47.6’dan 44.1 dolara çekti

Avrupa Birliği Konseyi kararına göre Birlik, 1 Şubat tarihinden itibaren Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatı varil başına 44,1 dolara düşürecek.

İnterfaks ajansının aktardığına göre 2022 yılı sonunda 60 dolar olarak belirlenen limit, 2025 sonbaharının başında 47,6 dolara çekilmişti. Mevcut tarife 31 Ocak tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.

Batılı ülkeler, Ukrayna’da devam eden askeri harekat nedeniyle Rus ham petrolüne tavan fiyat uygulama kararı almıştı.

Şubat 2023’te petrol ürünlerine yönelik kısıtlamalar da devreye girdi. Buna göre, ham petrole kıyasla daha yüksek fiyatla satılan dizel yakıt için varil başına 100 dolar, iskontolu satılan mazot için ise 45 dolar sınır getirildi.

Rusya, tavan fiyat şartlarına uyan sözleşmeler kapsamında petrol ve petrol ürünleri ihracatını yasaklayarak karşı tedbir aldı. Bu yasak defalarca uzatıldı ve son olarak 30 Haziran 2026 tarihine kadar yürürlükte kalması kararlaştırıldı.

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tavan fiyat uygulamasının Avrupa Birliği’nin aleyhine olduğunu ve Rus ham madde sevkiyat hacmini etkilemediğini savundu.

Novak, “60 dolar tavanı konulduğunda bunun bir etkisi olmadığını gördük. Bu da demek oluyor ki limiti sıfıra da indirseniz yine de bir etkisi olmayacak” diye konuştu.

G7 ve AB tam yasak seçeneğini tartışıyor

Reuters, aralık ayında G7 ve Avrupa Birliği’nin tavan fiyat yerine Rus petrolünün deniz yoluyla taşınmasına yönelik hizmetlerin tamamen yasaklanması fikrini tartıştığını bildirdi.

AB daha önce, tavan fiyatın petrolün piyasa değerine göre her üç ayda bir otomatik olarak revize edilmesini öngören bir girişimi değerlendirmişti.

