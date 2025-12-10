Mehmet Akif Ersoy görevden uzaklaştırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen “uyuşturucu” soruşturması medya dünyasını sarsmaya devam ediyor. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un kanal binasında gözaltına alınması ve ardından TMSF tarafından görevden uzaklaştırılması büyük yankı uyandırdı. Gelişmeler sonrası Ak Parti eski milletvekili Şamil Tayyar’ın yaptığı açıklama, süreci daha da tartışmalı bir noktaya taşıdı.

Habertürk Ersoy’u görevden uzaklaştırdı

Habertürk tarafından yapılan resmi açıklama olduğu gibi şöyle paylaşıldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Başsavcılığın bilgilendirmesine göre Ersoy, “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak”, “Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak”, “Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden biri oldu.

Ersoy, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü ve gözaltı işleminin ardından TMSF tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Medya operasyonu genişliyor

Soruşturma, geçtiğimiz hafta ünlü spikerlerin de gözaltına alınmasıyla gündeme gelmiş, operasyonun kapsamının medya çalışanlarına doğru genişletildiği belirtilmişti. Son olarak Ersoy’un gözaltına alınmasıyla soruşturmanın seyri yeniden ivme kazandı.

Şamil Tayyar’dan çarpıcı açıklama

Ak Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, gelişmeler üzerine sosyal medya hesabı X’te (Twitter) “Mehmet Akif Ersoy, çok genç yaşta yıldızlaştı. Devlet ve siyaset içinde özel dostlar edindi. Sanırım, şöhret ve paranın büyüsüne kapıldı. Kendisine inanan herkesi çok şaşırttı. Cezai durumu ne olur bilemem ama mesleki hayatını zor toparlar gibi. TMSF, Ersoy’u daha önce, uyuşturucu soruşturması başlayınca görevden alacaktı ama ‘hatırlı’ dostları aşamadı. Operasyon, tüm engelleri yıktı. Son operasyonları da dikkate alınca anlaşılıyor ki herkese dokunuluyor. Artık kimse dokunulmaz değil.”