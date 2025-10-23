Samsunspor, Avrupa’yı kasıp kavuruyor

Samsunspor, Avrupa’da gurur kaynağı

UEFA Konferans Ligi’nde temsilcimiz Samsunspor, yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Organizasyondaki ilk karşılaşmasında deplasmanda Polonya’nın Legia Varşova takımını 1-0 deviren kırmızı-beyazlılar, ikinci mücadelesinde ise sahasında ağırladığı Ukrayna’nın güçlü ekibi Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup etti. Samsun temsilcisinin gollerini 2. dakikada Anthony Musaba, 33’te Marius Mouandilmadji ve 66’da Carlo Holse kaydetti. UEFA Konferans Ligi’nde saat 22:00 kuşağında şu sonuçlar alındı: Rijeka-Sparta Prag: 0-0, Shamrock Rovers-Celje: 0-2, Universitatea Craiova-Noah: 1-1, Lincoln Red Imps-Lech Poznan: 2-1, Hamrun-Lozan: 0-1, Sigma Olomouc-Rakow Czestochowa: 1-1, Crystal Palace-AEK Larnaka: 0-1, Mainz-Zrinjski Mostar: 1-0.

UEFA Avrupa Ligi’nde saat 22:00’de oynanan karşılaşmalarda alının sonuçlar şöyle: Nottingham Forest-Porto: 2-0, Feyenoord-Panathinaikos: 3-1, Young Boys-Ludogorets: 3-2, Lille-PAOK: 3-4, Celta Vigo-Nice: 2-1, Freiburg-Utrecht: 2-0, Maccabi Tel Aviv-Midtjylland: 0-3, Roma-Viktoria Plzen: 1-2, Celtic-Sturm Graz: 2-1, Malmö-Dinamo Zagreb: 1-1.