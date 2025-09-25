Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler

Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hep sevdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlandı. Trump, sıcak bir şekilde karşıladığı Erdoğan’a “Nasılsın? Birkaç kelime söyle. Harika adam.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler yağdıran Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan muazzam bir ordu kurdu. Kendisini Beyaz Saray’da ağırlamak bizim için bir onur. Erdoğan sert bir adamdır, inatçıdır. Genellikle inatçı insanları sevmem ama onu hep sevdim. Suriye’deki sorunu Erdoğan çözdü. O son derece saygı duyulan bir lider. Dünyanın her yerinde saygı görüyor. “Putin ve Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygı duyuyor. Ben de saygı duyuyorum. Rusya – Ukrayna savaşına büyük bir etkisi olabilirdi, ama tarafsız kalmayı seviyor. Benim gibi” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Gerek F-35 konusu, gerek F-16 konusu, gerekse Halkbank ile aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatını bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada okuluyla ilgili üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız” dedi. Bu arada Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırabileceğini vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye satışı sorununun çözülmesi beklenen F-35’in rozetini yakasına taktığı görüldü.