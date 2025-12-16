Bursaspor gümbür gümbür

Bursaspor’dan son 9 maçta 7 galibiyet

Bursaspor, bu sezon yükseldiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve yarışında iddiasını koruyor.

Timsahlar, Beşiktaş’ın unutulmaz sağ beki Recep Çetin’in çalıştırdığı Somaspor’a konuk oldu.

Yeşil-beyazlılar, 11. dakikada İdris Furat, 53’te İlhan Depe ve 66’da Muhammet Demir’in golleriyle karşılaşmadan 3-0’lık zaferle ayrıldı.

Bursa ekibi, son 9 karşılaşmada 7, 16 haftada 12 galibiyetle 37 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Mardin 1969’un iki puan önünde liderliğe oturdu.

Mardin 1968 ise yarın Güzide Gebze SK’yı konuk edecek.

Bu arada Türk futbolunun bir diğer köklü kulübü Ankaragücü de İnegölspor deplasmanında 2-1’le 2. Lig Beyaz Grup’ta üst üste üçüncü kez kazandı ve 16 haftada 25 puanla play-off hattını zorlamaya devam etti.

Haftaya 6. sırada giren İnegölspor, 27’de Yasin Ozan’ın penaltısıyla öne geçerken 69’da Enes Tepecik ve 71’de Atakan Güner, başkent ekibine kritik 3 puanı getirdi.