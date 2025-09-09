A Milli Takım’da kavga çıktı!

A Milli Takım’da gruplaşma mı var?

A Milli Futbol Takımı‘nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda kendi sahasında İspanya’ya 6-0 yenilmesi büyük tepki çekmişti. Ancak ardından yaşananlar, milli takımda futbolcular arasında gruplaşma ve kavga olduğunu ortaya koydu. Sosyal medyada Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün’ü takipten çıktı. Kenan Yıldız’a Yunus Akgün takipten çıkarak yanıt verdi. Orkun Kökçü de Yunus Akgün’ü takipten çıktı. Ayrıca karşılaşma içerisinde Abdulkerim Bardakcı’nın kendisine elini uzatan Kenan Yıldız’ı itmesi de kameralara yansıdı. Kenan’ın maç sonunda durumu şikayet ettiği Barış Alper Yılmaz’ın yüzündeki şakınlık ve üzüntü de dikkat çekti.