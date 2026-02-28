New York Times’tan Trump’a sert eleştiri: İran saldırısı pervasızca

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonları uluslararası kamuoyunda tartışma yaratırken, ABD basınından da sert eleştiriler geldi. New York Times Yayın Kurulu, “Trump’ın İran’a saldırısı pervasızca” başlıklı makalesinde Başkan Donald Trump’ın kararını hedef aldı ve yeni bir savaş başlattığını savundu.

“Trump’ın savaşları bitirme vaadi vardı”

Makalede, Trump’ın 2024 seçim kampanyasında savaşları sona erdirme sözü verdiği hatırlatıldı. Buna karşılık son bir yıl içinde yedi ülkeye yönelik saldırı emri verdiği belirtilerek, “Askeri müdahaleye yönelik iştahı, yedikçe artıyor.” ifadelerine yer verildi.

“Kongre’ye açıklama yapılmadı”

Yazıda, Trump’ın İran’a saldırarak Amerikan halkına ve Kongre’ye herhangi bir açıklama yapmadan yeni bir savaş başlattığı öne sürüldü. Saldırılara ilişkin yayımladığı videoya atıf yapılarak, “İleri sürdüğü fikir şüpheli ve bu fikri gece yarısı video yayınlayarak savunması kabul edilemez.” değerlendirmesi yapıldı.

Nükleer program vurgusunda çelişki iddiası

Makalede, Trump’ın İran’ın nükleer programını yok etme tezini öne sürdüğü ancak haziran ayındaki saldırıların ardından bunun gerçekleştiğini zaten açıkladığı hatırlatıldı. Bu durumun ifadelerinde çelişki oluşturduğu vurgulandı.

“Trump’ın amaçları belirsiz”

Yayın Kurulu yazısında şu ifadeler kullanıldı:

“Sayın Trump’ın İran’a yaklaşımı pervasızcadır. Amaçları belirsizdir. Başarılı bir sonuç şansını en yüksek seviyeye çıkarmak için gerekli uluslararası ve ülke içi desteği toplamayı başaramamıştır. Savaşla ilgili hem ulusal hem de uluslararası hukuku hiçe saymıştır.”

Makalede İran’ın bazı adımları da eleştirilirken, sorumluluk sahibi bir ABD başkanının İran’a yönelik askeri müdahale konusunda daha makul ve güçlü argümanlar üretmesi gerektiği kaydedildi.

