Victor Nelsson, Verona’da

Victor Nelsson’un satın alma bedeli 8 milyon Euro

Galatasaray, Victor Nelsson’un Hellas Verona’ya, 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi açıklamasında “Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson’un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmada 650 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı. 2021’de Kopenhag’tan 7 milyon Euro’ya transfer edilen Danimarkalı stoper, geçen sezonun ikinci yarısında da Roma’ya kiralanmıştı.