Arda Güler ve Kenan Yıldız finalde

Arda Güler ve Kenan Yıldız 25 yıldız arasında

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından verilen Golden Boy ödülünde milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, 25 kişilik son listede yer aldı. Genç futbolcularımız bir önceki sene de final listesinde yer almıştı. Kenan Yıldız ise internet üzerinden yapılan oylamayla seçilen Golden Boy Web ödülüne layık görülmüştü.

Listede yer alan futbolcular şu şekilde:

Pau Cubarsi (FC Barcelona), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Dean Huijsen (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Arda Güler (Real Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid), Ethan Nwaneri (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea), Geovany Quenda (Sporting), Estevao (Chelsea), Leny Yoro (Manchester United), Senny Mayulu (Paris Saint-Germain), Nico O’Reilly (Manchester City), Eliesse Ben Seghir (Leverkusen), Victor Froholdt (Porto), Lucas Bergvall (Tottenham), Archie Gray (Tottenham), Mamadou Sarr (Strasbourg), Jobe Bellingham (Dortmund), Francesco Esposito (Inter), Rodrigo Mora (Porto), Giovanni Leoni (Liverpool), Aleksandar Stankovic (Club Brugge)

Golden Boy ödülü

2003 yılında oluşturulan Golden Boy Ödülü, her yıl İtalyan gazetesi Tuttosport tarafından Avrupa kulüplerinde forma giyen 21 yaş altı en iyi futbolcuya veriliyor.

Ödülün ilk sahibi, Hollandalı orta saha oyuncusu Rafael van der Vaart olmuştu. Van der Vaart, bu prestijli ödülü 2003 yılında Ajax forması giyerken kazandı.

Ödülün son sahibi ise Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal olmuştu.