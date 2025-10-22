Özgür Özel’den Arnavutköy çıkarması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Arnavutköy’de düzenlediği mitingde bölgede yaşandığını söylediği yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını “rezalet” olarak tanımladı. Özel, konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i açıkça adıyla hedef alarak, “10 ay uğraşıp da iddianame diye süklüm püklüm dökülen, kanıtı olmayan, ‘oradan duydum’, ‘buradan duydum’, ‘ben buraya bir şey uydurdum’la iddianame yazan İstanbul Cumhuriyet başsavcısına sesleniyorum. Sayın Akın Gürlek… Al sana iddianame” dedi.

Arnavutköy’deki ihaleler, arazi satışları ve Kelebek Matbaa başta olmak üzere dört ana başlıkta kamu zararına işaret eden Özel, belgelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kayıtlarında bulunduğunu savundu ve yetkilileri göreve çağırdı.

Özgür Özel’den Arnavutköy’de ‘rezalet’ iddiası

Özel, mitingde ilk olarak Arnavutköy’deki asfalt ihalelerine değindi: “Arnavutköy bunları biliyor, Türkiye duysun.” Özel, aynı yıl yapılan ihalelerde farklı belediyelerde ton başına düşen asfalt maliyetlerini karşılaştırarak Arnavutköy’ün maliyetinin çevre ilçelere göre çok yüksek olduğunu belirtti ve ihalelerin seyriyle ilgili usulsüzlük iddiasında bulundu.

Asfalt ihalesi ve kamu zararı

Konuşmasında örnek vererek, CHP’li Tuzla ve Maltepe ile AK Partili Bağcılar ve Arnavutköy belediyelerinin asfalt ton fiyatlarını sundu: Arnavutköy’deki 6 bin 501 lira rakamını işaret eden Özel, “Milletin 2 bin 669 liraya aldığı asfaltı ya da kendi AK Partili Bağcılar’ın 3 bin 553’e aldığı asfaltı 6 bin 501’e almış” dedi. Özel, ihaleyi kazanan firmaya 1,5 ay boyunca sözleşme imzalatılmadığını, baskı sonucu en düşük teklifi veren firmanın devre dışı bırakıldığını iddia etti ve aradaki farkın “327 milyon lira kamu zararı”na yol açtığını söyledi.

Kelebek Matbaa satışı: ‘Kamu zararı’ iddiası

Özel, Hadımköy Sanayi Sitesi’nde yer alan ve Belde Belediyesi döneminde yapılan Kelebek Matbaa’ya ilişkin satış iddiasını da anlattı. Özel’e göre 8 bin metrekarelik arsa ve üzerindeki yapının toplam değeri 435 milyon lirayken, satış bedeli 251 milyon liraydı ve bunun AK Parti il yöneticisi Burak Aydın’a yapıldığı ileri sürüldü. Özel, “Kamu zararı 185 milyon” ifadelerini kullandı ve isimler üzerinden soruşturma çağrısı yaptı.

Savcıya çağrı: Hodri meydan

Özel, iddianamenin içeriğini ve savcılığın tutumunu eleştirerek, “Şimdi Akın Gürlek, ‘duymuştum’ değil, ‘düşünüyorum’ değil. Bütün belgeler EKAP’ta kayıtlı. Erişimin var, erişimimiz var. Ayrıca ‘duymuştum’ demiyorum.” dedi. Soruşturmaların somut, açık ve net olduğunu söyleyen Özel, “Bu Akın Gürlek gerekli soruşturmayı başlattı mı, kulağının üstüne yattı mı? Hodri meydan bakalım” sözleriyle yetkilileri göreve davet etti.

Siyaset ve iddianame değerlendirmesi

Özel, iddianamede yer alan örgüt iddialarına da tepki gösterdi; dosyanın yönlendirilme biçimini eleştirerek, bazı illerdeki ihalelerin farklı siyasi parti yönetimlerinde gerçekleştiğini ve soruşturmaların taraflı yürütüldüğünü öne sürdü. Özel, “Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok. Bize iftira atanlar utanacak. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yok. Ancak bu kötülüğü yapanlar er ya da geç hesap verecekler” diyerek sözlerini noktaladı.

