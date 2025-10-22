Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası

Galatasaray’da Osimhen’den 3 ve 33’te gol!

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo Glimt’i 3-1 yenerek 3. maçında 2. galibiyetini elde etti. Maçın 3. dakikasında Lemina’nın sola gönderdiği topta Victor Osimhen plaseyle skoru 1-0 yaptı. 33. dakikada Björkan’ın hatalı geri pasını alan Victor Osimhen, kaleci Haikin’den sıyrılıp kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 60’da Yunus Akgün, Osimhen’in söktüğü topu alıp ,kaleci Haikin’den dönen ilk vuruşunu tamamlayarak skoru 3-0’a taşıdı. 76’de Helmersen sert bir kafa golüyle konuk ekibin tek golünü attı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 4. maçını 5 Kasım’da Hollanda’da Ajax ile oynayacak. Bu arada Şampiyonlar Ligi’nde Azerbaycan ekibi Karabağ, Athletic Bilbao deplasmanında 3-1 kaybederek 6 puanda kaldı.

3-1

GALATASARAY-BODO GLİMT

STAT: RAMS Park

HAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere), Andrew Dallas (VAR) İskoçya

GOLLER: Osimhen (Dk. 3 ve 33), Yunus Akgün (Dk. 60) / Helmersen (Dk. 76)

SARI KARTLAR: Jakobs / Björkan

GALATASARAY: Uğurcan – Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs – Sane, Lemina (Dk. 65 Sara), Torreira (Dk. 88 Berkan Kutlu), Yunus (Dk. 73 Kaan Ayhan) – Osimhen (Dk. 73 Mauro Icardi), Barış Alper (Dk. 65 Eren Elmalı)

BODO GLİMT: Haikin – Sjovold, Björtuft, Aleesami (Dk. 69 Nielsen), Björkan (Dk. 81 Maatta) – Evjen (Dk. 88 Klygen), Berg, Brunstad Fet (Dk. 69 Bassi) – Auklend, Högh (Dk. 69 Helmersen), Hauge