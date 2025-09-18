Melania Trump ve Galler Prensesi’nden tarihi buluşma

Melania Trump ve Kate Middleton, Birleşik Krallık’ta düzenlenen ikinci resmi devlet ziyareti sırasında ilk kez yalnız başlarına aynı etkinliğe katılarak tarihi bir buluşmaya imza attı. İki isim, Windsor Castle sınırları içindeki Frogmore Gardens’ta izcilerle bir araya gelip doğa eğitimi alan çocuklara destek verdi. Etkinlik, hem First Lady hem de Galler Prensesi için ilk resmi ortak buluşma olarak kayda geçti.

Frogmore Gardens’ta ilk ortak etkinlik

Kate, zeytin yeşili ceket ve kahverengi pileli etekle şıklığını yansıtırken, Melania Trump kemerli açık kahverengi süet ceket ve açık renk pantolonla sade ama zarif bir görünüm sergiledi. İki isim, izcilerin “Go Wild” rozetini almak için yürüttükleri etkinlik kapsamında onlarla sohbet etti. Bu buluşma, ikilinin eşleri olmadan katıldıkları ilk resmi etkinlik oldu.

Melania’dan yoğun kraliyet turu

Melania Trump, üç günlük İngiltere programında Kraliçe Mary’nin Oyuncak Bebek Evi’ni ve Kraliyet Kütüphanesi’ni gezdi. Önceki akşam ise eşi Donald Trump ile birlikte, Charles III ve Camilla tarafından verilen devlet yemeğine katıldı.

Kate Middleton yeniden sahnede

Üç çocuk annesi Prenses Kate, geçtiğimiz sonbaharda kemoterapi tedavisinin ardından kamu görevlerine dönmüştü. Uzun süredir gözlerden uzak kalan prenses, süreci “duygusal bir iniş çıkış” olarak tanımlamış ve kanser tedavisi görenlere kendilerine zaman tanımaları çağrısında bulunmuştu.

