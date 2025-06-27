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Arda Turan’a vergi borcu şoku

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'a bir dönem forma giydiği İspanya'dan 1.3 milyon Euro vergi borcu çıktı

NationalTurk NL27/06/2025
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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'a bir dönem forma giydiği İspanya'dan 1.3 milyon Euro vergi borcu çıktı
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1 Arda Turan borçta 12. sırada
1.1 Arda Turan anlaşma yoluna gidecek!

Arda Turan borçta 12. sırada

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş’ın olası rakiplerinden Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan‘ın başı İspanya maliyesiyle dertte. Bir dönem Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen genç teknik adam, İspanya Vergi Dairesi’nin açıkladığı Gelir Vergisi borçluları listesinde 12. sırada yer aldı.

Arda Turan anlaşma yoluna gidecek!

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesine göre Arda Turan‘ın 1.3 milyon Euro vergi borcu bulunuyor. İspanya Vergi Dairesi’nin, borcu 600 bin Euro’nun üzerinde olan mükellefleri açıkladığı listede yer alan Arda Turan’ın anlaşma yoluyla borcu ödemesi bekleniyor. Daha önce Eyüpspor’u çalıştıran Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı yıllık ücretin 2 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

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NationalTurk NL27/06/2025
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