Sınır kilitlendi! TIR kuyrukları 32 kilometreyi aştı

Yunanistan’da çiftçilerin son günlerde artırdığı protesto eylemleri, Türkiye’den Avrupa’ya taşınan ihracat trafiğini adeta kilitledi. İpsala Sınır Kapısı’nda geçişlerin büyük ölçüde yavaşlaması üzerine yüzlerce tır Kapıkule ve Hamzabeyli’ye yöneldi. Bulgaristan tarafında ise Harmanlı kasabasına kadar uzanan yaklaşık 32 kilometrelik kuyruk, sürücüler için saatler süren bir bekleyişe dönüştü. Yıl sonu yaklaşırken yüklerini teslim edip yeniden Türkiye’ye dönmek isteyen nakliyeciler, gecikmeler nedeniyle hem iş kaybı hem de ciddi zaman kaybı yaşadıklarını söylüyor.

İpsala’daki tıkanıklık yükü diğer kapılara taşıdı

Yunanistan sınırında çiftçilerin yol kapatma eylemleri, İpsala’dan geçişleri neredeyse durma noktasına getirdi. İhracatçıların yönünü Kapıkule ve Hamzabeyli’ye çevirmesiyle, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan bu iki ana kapısında da uzun araç kuyrukları oluştu. Yükünü hızlı bırakıp yeni seferine dönmek isteyen sürücüler, bu kez Bulgaristan tarafında kilometrelerce uzayan bekleyişe takıldı.

Bulgaristan’da 32 kilometrelik kuyruk

Avrupa’dan dönen tır sürücüleri, Bulgaristan’ın Harmanlı bölgesine kadar uzayan 32 kilometrelik kuyrukta 2 ila 3 günü bulan bekleme süreleri yaşadıklarını anlatıyor. Yol kenarındaki tır parklarında binlerce aracın biriktiğini söyleyen sürücüler, parkların tamamen dolu olduğunu belirtiyor.

“Eylemler dış ticareti felce uğrattı”

Birçok sürücüye göre Yunanistan’daki çiftçi protestoları, yalnızca Türkiye’nin ihracat trafiğini değil, Balkanlar ve Avrupa arasında işleyen tüm lojistik hattı olumsuz etkiliyor. Hem ihracat yükü taşıyan araçların hem de dönüş yapan tırların alternatif güzergâhlara yönelmesi kapasiteyi aşan bir yoğunluk oluşturmuş durumda.

Bekleme süresi 2,5 günü aştı

Sürücü Levent Kaçar, tır parkında 12,5 saat beklediğini, toplam bekleme süresinin 2,5 günü geçtiğini belirterek, yoğunluğun “Yunan tarafının kapıyı kapatmasından” kaynaklandığını söyledi. Sektör temsilcileri ise protestoların sürmesi halinde lojistik zincirinde daha büyük aksaklıkların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.