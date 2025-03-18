Altın rekor tazeledi: Gram fiyatı 3.554 liraya yükseldi

Dün ons altındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü %0,6 artışla 3.536 liradan tamamlamıştı. Bugün ise %0,5 artış göstererek 3.554 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı saatlerde:

Çeyrek altın: 5.860 lira

Cumhuriyet altını: 23.360 lira

Altının ons fiyatı ise 3.017,3 dolara ulaşarak rekor tazelerken, şu an %0,5 primle 3.014 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar Fed ve Jeopolitik Gelişmelere Odaklandı

Küresel piyasalarda ABD’nin ticaret politikaları ve jeopolitik riskler güvenli liman talebini artırmaya devam ediyor. Özellikle yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Piyasa beklentilerine göre, Fed’in faizi sabit tutacağı kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indiriminin haziran ayında yapılması öngörülüyor.

Siyasette Kritik Gelişmeler: Trump-Putin Görüşmesi ve Yemen Krizi

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesi, piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına dair çözüm önerilerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, Yemen’de artan jeopolitik riskler de yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

Bugün piyasalar,

Türkiye’de kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksini,

Almanya ve Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi verilerini,

ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarını yakından takip edecek.

Analistlere göre, altının ons fiyatında 3.030 dolar seviyesi direnç, 2.990 dolar seviyesi ise destek konumunda bulunuyor.