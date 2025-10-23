FBI’dan NBA’ye dev operasyon

NBA kumar ve bahis operasyonuyla sarsıldı

FBI, Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) yönelik operasyonda tanınmış koç ve oyuncuları tutukladı. NBA takımlarından Portland Trail Blazers’ın beş sezondur başantrenörü olan Chauncey Billups, mafyayla ortaklaşa illegal poker bağlantısı nedeniyle tutuklandı. ABD Başsavcısı Joseph Nocella Jr, Billups’ın X-ray teknolojisiyle oyun kartı okuma, makinelerin hileli şekilde ayarlanması konusunda suça bulaşmakla yargılanacağını açıkladı. FBI New York bürosundan Christopher Raia ise NBA’e yapılan bahis soruşturmasında toplam 34 kişinin sanık olarak yargılanacağını duyurdu. Yargılamada eski ve mevcut NBA başantrenörleri, oyuncular ve 13 mafya üyesinin hâkim karşısına çıkacağı bildirildi. Miami Heat guardı Terry Rozier, Cleveland Cavaliers’in eski oyuncusu ve şu anda yardımcı antrenörü Damon Jones da NBA maçlarında bahis şikesi yapma suçlamasıyla tutuklandı. FBI, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors, Charlotte Hornets ve Portland Trail Blazers gibi takımların yasa dışı spor bahis operasyonunda içeriden bilgi kullanılarak bahis oynanan takımlar arasında olduğunu açıkladı. Geçen sezon da Toronto Raptors oyuncusu Jontay Porter, kendi takımının kaybetmesine bahis yapması sonucu NBA’den ömür boyu men cezası aldı.