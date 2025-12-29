Okan Karacan etkin pişmanlıktan yararlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya’ya yönelik yürütülen “kara para aklama” soruşturması sürerken, dosyada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sunucu Okan Karacan’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılığa kapsamlı bir ifade verdiği öğrenildi.

Reklam filmi ve elden ödeme iddiası

Karacan ifadesinde, GAİN Medya şirketleriyle ortak bir hareketinin olmadığını belirterek, Berkin Kaya ve Barbaros Reşat Gülcan’ın kendisine Marsbahis reklam filmi çekme teklifinde bulunduğunu söyledi. Bu teklifi kabul ettiğini anlatan Karacan, Maltepe’de kurulan sette reklam filminin çekildiğini, filmin teslim edilmesinin ardından parayı elden aldığını ve eski eşine verdiğini ifade etti. Karacan, reklam çekimi sırasında sete bir çanta içinde 300 bin lira getirildiğini de iddia etti.

Okan Karacan: Şantaj uyarısı yapıldı

2021 yılında Berkin Kaya aracılığıyla farklı görüşmelere katıldığını anlatan Karacan, bu süreçte kendisine bazı uyarılarda bulunulduğunu söyledi. Karacan, bir görüşmede kulağına eğilerek “Bunlarla birlikte olma, video çekip sana şantaj yapacaklar, para isteyecekler” denildiğini iddia ettiğini aktardı.

Para trafiği ve Malta iddiası

İfadesinin devamında Karacan, para trafiğine ilişkin dikkat çekici iddialar dile getirdi. Bir villanın kiralanmasının ardından paranın Malta’dan “soğuk cüzdan”a yükleneceğini, daha sonra Kapalıçarşı’da TL’ye çevrilerek nakit hale getirileceğini ve belirli kasalara aktarılacağını duyduğunu öne sürdü. Karacan, bu sürecin kendisine açık şekilde anlatıldığını savundu.

“Paraların nakit ve altın olarak tutulduğunu biliyorum”

Karacan ifadesinde, Marsbahis üzerinden aklanan paraların çeşitli yerlerde saklandığını düşündüğünü belirterek, “Paraları nakit ve altın olarak tuttuklarını biliyorum” dedi. Bazı adreslerde yüklü miktarda para bulunduğunu iddia eden Karacan, yat, villa, daire ve ofislerde bu paralara bizzat şahit olduğunu veya bu yönde duyum aldığını öne sürdü.

Soruşturma sürüyor

Okan Karacan’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin dosyaya girdiği öğrenilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın GAİN Medya’ya yönelik kara para aklama iddialarını çok yönlü ve titizlikle soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

