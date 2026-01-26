Muhittin Böcek’in de olduğu dosyada iddianame hazır

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma, 702 sayfalık iddianameyle yeni bir aşamaya taşındı. Başsavcılık, aralarında tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in de yer aldığı toplam 41 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Dosyada bu aşamada 26 ayrı eylem için hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi.

41 şüpheli için iddianame mahkemeye gitti

Soruşturma kapsamında, 5 Temmuz 2025’te tutuklanan Muhittin Böcek’in yanı sıra oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın da aralarında bulunduğu toplam 41 şüpheli hakkında işlemlerin tamamlandığı bildirildi. Hazırlanan iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Muhittin Böcek için istenen suçlamalar

Tutuklu bulunan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında, zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Eski emniyet müdürü İlker Arslan da dosyada

İddianamede eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında ise zincirleme suç hükümleri kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması istendi.

Mustafa Gökhan Böcek hakkında dikkat çeken talep

Mustafa Gökhan Böcek için “yardım eden” sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, nüfuz ticareti ve yine “yardım eden” sıfatıyla haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. Dosyaya yansıyan tespitler doğrultusunda ayrıca Mustafa Gökhan Böcek’in, Türk Ceza Kanunu’nun 58/9. maddesi uyarınca “suçu meslek edinen kişi” olarak cezalandırılmasının da istendiği aktarıldı.

Tutuksuz yargılanan iki isim de iddianamede

Soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan şüpheliler Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise zincirleme suç hükümleri kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

170 milyon liralık mevduat ve çok sayıda mal varlığı için müsadere talebi

İddianamede şüphelilerden el konulan nakdi Türk Lirası ve döviz cinsinden yaklaşık 170 milyon 83 bin liralık mevduatın yanı sıra; 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 adet Rolex marka saat ve 1 adet iPhone marka cep telefonu olmak üzere toplam değeri yaklaşık 258 milyon 600 bin lirayı bulan taşınır ve taşınmaz mal varlığının müsaderesi talep edildi.

Dosya 702 sayfa: Son karar mahkemede

702 sayfalık iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, dosyanın mahkemece kabul edilip edilmeyeceği ve yargılama sürecine ilişkin takvim önümüzdeki süreçte netleşecek.

