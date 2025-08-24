Dünya

Zelenski: Güvenlik garantileri NATO’nun 5. Maddesi’ne yakın olmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev’de Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmede barışın kalıcı güvence altına alınması gerektiğini söyledi. İki ülke arasında İHA üretimi konusunda da anlaşma imzalandı.

Zelenski, Kiev’de Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmede barışın kalıcı güvence altına alınması gerektiğini söyledi.
Zelenski, Kiev'de Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmede barışın kalıcı güvence altına alınması gerektiğini söyledi.
Ukrayna’nın 34’üncü Bağımsızlık Günü’nde Kiev’e gelen Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi.

Zelenski: Çocuklarımıza savaş tehdidi miras kalmasın

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, olası bir barış anlaşmasında güvenlik garantilerinin, NATO’nun bir üye devlete yapılan saldırıyı tüm üyelerine yapılmış sayan 5. Maddesi’ne mümkün olduğunca yakın olması gerektiğini vurguladı. Zelenski, “Hepimiz bu savaşın sonunda Ukrayna için barışın garanti olması için çalışıyoruz. Böylece çocuklarımıza ne savaş ne de savaş tehdidi miras kalmasın” ifadelerini kullandı.

Kanada’dan Ukrayna’ya güvenlik ve savunma desteği

Carney, yaptığı açıklamada yalnızca Ukrayna ordusuna dayalı bir güvenlik garantisinin yeterli olmayacağını belirterek, bu gücün desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İHA üretimi için anlaşma

Zelenski, görüşmede önemli başlıkların ele alındığını aktararak, “Kanada Başbakanı Mark Carney ile çok anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kanada, Ukrayna’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğu için bu ziyaret son derece sembolik bir anlam taşıyor” dedi.

Zelenski, görüşmede Gönüllüler Koalisyonu bünyesindeki çalışmalar, Rusya’ya yaptırımlar, yeniden inşa projeleri ve gaziler için rehabilitasyon programlarının konuşulduğunu belirtti. Kanada ile güvenlik, enerji, gümrük ve İHA üretimi alanlarında anlaşmalar imzalandığını açıkladı.

500 milyon dolarlık katkı

Kanada’nın, Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programına katılmaya hazır olduğunu söyleyen Zelenski, bunun 500 milyon dolarlık ek katkı anlamına geldiğini duyurdu. Zelenski, “Şu anda insansız hava araçları, savaş alanında hayat kurtarmaya yardımcı oldukları için savunma ve taktik operasyonlarda bir numaralı önceliktir. Kanada tarafından tahsis edilen fonlar, özellikle dron üretimine yönlendirilecek. Bu konuyu görüştük ve anlaşmaya varıldı” dedi.

