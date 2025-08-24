FutbolSporTürkiye

Galatasaray eze eze gidiyor

Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor deplasmanında 4-0 kazanarak üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı

NationalTurk NL24/08/2025
Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor deplasmanında 4-0 kazanarak üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı
Galatasaray’da Eren Elmalı şov

Galatasaray, son üç sezondur şampiyon olduğu Süper Lig’de Kayserispor‘a konuk oldu. İlk hafta Gaziantep FK, ikinci hafta ise iç sahada Fatih Karagümrük’ü 3-0’la geçen sarı-kırmızılılarda, Napoli’den bonservisi alınan Victor Osimhen ilk kez 11’de başladı. Galatasaray’da Torreira’nın uzaktan sert şutu Bilal’ın parmaklarından direğe çarpıp döndü. 36’da Eren Elmalı, Sane’nin kaleci Bilal’den dönen vuruşunu tamamladı: 0-1. Maçın ikinci yarısının hemen başında Sane’nin sağdan ortasında Eren Elmalı kafayla kendisinin ve Galatasaray’ın ikinci golünü attı: 0-2. Karşılaşmanın 79. dakikasında oyuna dahil olan Zaniolo’nun 86’da kaleye paralel pasında Osimhen bu sezon ilk golüyle tanıştı: 0-3. Leroy Sane, 90+3’te yerden nefis bir vuruşla, Galatasaray’da siftah yaptı: 0-4.

0-4
KAYSERİSPOR-GALATASARAY
STAT: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
HAKEMLER: Alper Akarsu, D. Caner Özaral, Mehmet Kısal, Davut Dakul Çelik (VAR)
GOLLER: Eren Elmalı (Dk. 36 ve 46), Osimhen (Dk. 86), Sane (Dk. 90+4)
SARI KARTLAR: Cardoso, Gökhan Sazdağı / Sara, Günay
KAYSERİSPOR: Bilal – Gökhan Sazdağı, Jung, Denswil, Carole – Benes (Dk. 69 Ali Karimi), Dorukhan (Dk. 60 Ackah) – Ramazan (Dk. 69 Mane), Mendes, Cardoso – Opoku (Dk. 60 Tuci)
GALATASARAY: Günay – Sallai (Dk. 79 Metehan), Sanchez, Abdülkerim, Eren – Torreira (Dk. 85 Berkan), Sara (Dk. 72 Icardi) – Sane, Yunus (Dk. 79 Zaniolo), Jakobs (Dk. 72 Kaan Ayhan) – Osimhen

