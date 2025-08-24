Galatasaray eze eze gidiyor

Galatasaray’da Eren Elmalı şov

Galatasaray, son üç sezondur şampiyon olduğu Süper Lig’de Kayserispor‘a konuk oldu. İlk hafta Gaziantep FK, ikinci hafta ise iç sahada Fatih Karagümrük’ü 3-0’la geçen sarı-kırmızılılarda, Napoli’den bonservisi alınan Victor Osimhen ilk kez 11’de başladı. Galatasaray’da Torreira’nın uzaktan sert şutu Bilal’ın parmaklarından direğe çarpıp döndü. 36’da Eren Elmalı, Sane’nin kaleci Bilal’den dönen vuruşunu tamamladı: 0-1. Maçın ikinci yarısının hemen başında Sane’nin sağdan ortasında Eren Elmalı kafayla kendisinin ve Galatasaray’ın ikinci golünü attı: 0-2. Karşılaşmanın 79. dakikasında oyuna dahil olan Zaniolo’nun 86’da kaleye paralel pasında Osimhen bu sezon ilk golüyle tanıştı: 0-3. Leroy Sane, 90+3’te yerden nefis bir vuruşla, Galatasaray’da siftah yaptı: 0-4.

0-4

KAYSERİSPOR-GALATASARAY

STAT: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

HAKEMLER: Alper Akarsu, D. Caner Özaral, Mehmet Kısal, Davut Dakul Çelik (VAR)

GOLLER: Eren Elmalı (Dk. 36 ve 46), Osimhen (Dk. 86), Sane (Dk. 90+4)

SARI KARTLAR: Cardoso, Gökhan Sazdağı / Sara, Günay

KAYSERİSPOR: Bilal – Gökhan Sazdağı, Jung, Denswil, Carole – Benes (Dk. 69 Ali Karimi), Dorukhan (Dk. 60 Ackah) – Ramazan (Dk. 69 Mane), Mendes, Cardoso – Opoku (Dk. 60 Tuci)

GALATASARAY: Günay – Sallai (Dk. 79 Metehan), Sanchez, Abdülkerim, Eren – Torreira (Dk. 85 Berkan), Sara (Dk. 72 Icardi) – Sane, Yunus (Dk. 79 Zaniolo), Jakobs (Dk. 72 Kaan Ayhan) – Osimhen