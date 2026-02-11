Mohamed Salah’a çılgın rakam!

Mohamed Salah servet kazanacak

Ara transferde Karim Benzama’yı Al Hilal’e gönderen ve Fenerbahçe’den Youssef En-Nesyri‘yi kadrosuna katan Al Ittihad, bir başka yıldız ismi radarına aldı.

Foot Mercato’nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi, Liverpool forması giyen Mohamed Salah‘ı kadrosuna katmak istiyor.

Mısırlı oyuncunun menajeri Al Ittihad ile görüşmelerde bulunurken, Salah’ın da bu transfere açık olduğu kaydedildi.

33 yaşındaki yıldız isim için daha önce de Suudi Arabistan iddiaları çıkmış ancak Salah sözleşmesini 2027’ye kadar uzatmıştı.

Bu sezon Liverpool ile 25 maça çıkan Salah, 6 gol 6 asiste imza attı.

Liverpool, Mısırlı futbolcu için 30-50 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Suudi Arabistan kaynaklı haberlere göre Al Ittihad’ın Salah’a önerdiği yıllık ücret ise inanılmaz: 240 milyon Euro.

Deneyimli futbolcunun 2 yıllık sözleşme karşılığında 480 milyon Euro alacağı belirtildi.

