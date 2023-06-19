Asgari Ücret 2023 Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?

Asgari ücrete ilişkin ikinci toplantı bugün gerçekleşecek. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda olacak. Asgari Ücret 2023 Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?

Asgari ücret tespit komisyonunun gündeminde güncel ekonomik veriler olacak. Tarafların asgari ücret 2023 temmuz zammı için pazarlıklara başlaması da bekleniyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret 2023 temmuz zammı ile ilgili süreç devam ediyor. 13 haziranda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını yapan komisyon bugün ikinci toplantısını yapacak.

Toplantıda asgari ücret 2023 temmuz zammı için Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verileri ve raporları komisyona sunacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00’te bir araya gelecek.

Asgari Ücret 2023 Temmuz Zammı: İşçinin Talebi Ne?

Komisyonun ilk toplantısında ücret konuşulmazken bugünkü toplantıda işçi temsilcilerinin ilk tekliflerini sunması bekleniyor.

Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın saha çalışmaları değerlendirilecek.

İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.

Asgari Ücret 2023 Temmuz Zammı ne kadar?

15 üyeli asgari ücret tespit komisyonunda hükümeti 5, işçi tarafını 5, işverenleri de 5’er üye temsil ediyor. Asgari Ücret 2023 Temmuz Zammı için de karar oy birliğiyle değil oy çokluğuyla alınacak.

Şu an asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt Asgari Ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari Ücret 2023 Temmuz Zammının Kurban bayramı öncesinde kamuoyuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 12 Bin Üzerinde Olacak

TV100’de açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun yeni asgari ücretin yüzde 40’ın üzerinde artışla 12 bin ila 12 bin 500 arasında olacağını söyledi.

Özgür Erdursun asgari ücret açıklamsı şöyle;

İşverenler haklı olarak şunu söylüyor. Biz yapmış olduğumuz zammı hizmet satıyorsak veya ürün satıyorsak ürünlerin içine dahil ediyoruz, fiyatları artırıyoruz. Bu da enflasyona sebep oluyor. Bu doğru.

Herkesin önceliği enflasyonun düşmesi. Enflasyon yükseliyorsa özellikle 2023 temmuz asgari ücreti için yapılacak zam enflasyon farkıdır.

6 ayda bir enflasyon farkı verilir. Enflasyon düşük olursa düşük verilir. Asgari ücret en son 2015’in Temmuz ayında artmıştı.

Ondan sonra yılda bir kere artmıştı, hiç kimse de itiraz etmedi. Şu an görülen, hissedilen yüksek enflasyon bu artışları zorunlu kılıyor.

Bu bir ara zam değil normal bir zam. 6 ayda bir enflasyon farkı veriliyor. Memur ve emeklilere verildiği gibi

Asgari ücret kaç lira olur diye baktığımızda milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İşverenin kafasındaki rakam 11 bin 500 lira. Çalışma Bakanına bugün pazarlığı sen yap deseler o da 11 bin lirada anlaşır. Açıklamayı da cumhurbaşkanı Erdoğan yapacaksa en son 12 bin lira olur.

Asgari ücret 12 bin – 12 bin 500 bandında olur diye düşünüyorum. Yaklaşık yüzde 40’ın biraz üzerinde zam yapılır.

Bana göre Türkiye’de asgari ücret çok yüksek. Çünkü asgari ücret mesleğe giriş ücretidir, bu nedenle de asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 3-5 olmalıdır. Biz sorunu tespit edip sorunu çözmeliyiz.

Benim önerim masada şunun konuşulması gerekir. Türkiye’ye faydası olacak bir sonucun çıkması lazım. Oransal sonuç işin kolayı. Ama önemli olan biz neden Türkiye’de asgari ücretlilerin oranını düşüremiyoruz. Biz neden asgari ücretli çalışan oranını yüzde 50 yaptık?”

Cevdet Yılmaz’dan Asgari Ücret Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden katıldığı Haber Global canlı yayınında asgari ücret hakkında da açıklamalarda bulundu.

Çalışanların enflasyona ezdirilmemesi için 6 aylık periyotta yapıldığını hatırlatan Yılmaz şunları söyledi:

“Temenni ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar. O da nedir? Çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi.

Meclisimiz bayramdan sonra çalışma kararı aldı. İlk 6 ayın enflasyonunu da temmuz ayında görmüş olacağız.

Bütün bunlar çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak. Gerek asgari ücret gerek 22 bin lira en az memur maaşı meselesi, bizim seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz taahhütler.

Biz, her zaman ne dediysek onu yapma gayreti içinde olan bir parti olduk. Dolayısıyla hiç geciktirmeden bu taahhütlerimizi temmuz ayı içeresinde gerçekleştirme yönünde bir gayret içindeyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, ilgili taraflarla birlikte çalışmalarını yapıyorlar. Meclisimiz son sözü söyleyecek. Burada da Meclisimizin iradesine saygı göstermek durumundayız.”

Yıllara Göre Asgari Ücret

01.01.2023-30.06.2023 – 8.506,80

01.07.2022-31.12.2022 – 5500,35

01.01.2022-30.06.2022 – 4253.40

01.01.2021-31.12.2021 – 2825.9

01.01.2020-31.12.2020 – 2324.71

01.01.2019-31.12.2019 – 2020.9

01.01.2018-31.12.2018 – 1603.12

01.01.2017-31.12.2017 – 1404.06

01.01.2016-31.12.2016 – 1300.99

01.07.2015-31.12.2015 – 1000.54

01.01.2015-30.06.2015 – 949.07

01.07.2014-31.12.2014 – 891.03

01.01.2014-30.06.2014 – 846

01.07.2013-31.12.2013 – 803.68

01.01.2013-30.06.2013 – 773.01

01.07.2012-31.12.2012 – 739.79

01.01.2012-30.06.2012 – 701.13

01.07.2011-31.12.2011 – 658.95

01.03.2011-30.06.2011 – 629.96

01.01.2011-29.02.2011 – 629.96

01.07.2010-31.12.2010 – 599.12

01.01.2010-30.06.2010 – 576.57

01.07.2009-31.12.2009 – 546.48

01.01.2009-30.06.2009 – 527.13

01.07.2008-31.12.2008 – 503.26

01.01.2008-30.06.2008 – 481.55

01.07.2007-31.12.2007 – 419.15

01.01.2007-30.06.2007 – 403.03

01.01.2006-31.12.2006 – 380.46

01.01.2005-31.12.2005 – 350.15

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