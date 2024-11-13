3 buçuk milyon emekli hiç zam almayabilir!

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ortaya çıkan 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli zam oranı da netlik kazanmaya başladı. Bu hesaba göre 3,5 milyon emekli zam alamayabilir.

TÜİK 3 Kasım’da ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’e göre enflasyon yıllık bazda yüzde 4,58 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 2,88 olarak açıklandı.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini olan yüzde 44’ü tutarsa SSK VE Bağkur emeklileri aylık yüzde 15,4 artacak. Memur ve memur emekli maaşları ise yüzde 11,2 artacak.

Bu noktada emeklilere yönelik herhangi bir çalışma henüz yok. Bu konuda herhangi bir açıklama yok hatta maaşlar neredeyse hiç artmayacak.

3.5 milyon emekli zam alamayabilir

Sözcü TV’de Ebru Baki programında emekli maaş zamlarını konuklarıyla değerlendirdi. Yapılan değerlendirmelere göre, SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un emekli maaş zammı ele alındı.

Özgür Erdursun’nun hesabı şekilde:

Emekli kök maaşı artmıyor, kök maaş 10 bin TL’nin altında siz en düşük emekli maaşını yuvarlıyorsunuz.

Kök maaşa göre yüzde 15,4’lük zam yapıldığında 12.500’i yakalamıyor.

En düşük emekli maaş kök maaşı düzeltmezseniz bunun 12.500’de kalma riski devam ediyor ve 3,5 milyon emekli bu durumda zam alamayacak.