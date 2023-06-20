Son Dakika: 2023 Temmuz Asgari Ücret Açıklandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında yaptığı üçüncü toplantı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantısı sonrası Bakan Vedat Işıkhan, yeni rakamı açıkladı.

Işıkhan Temmuz ayından itibaren geçerli net asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak açıklandığını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 12 Bin Üzerinde Olacak

TV100’de açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun yeni asgari ücretin yüzde 40’ın üzerinde artışla 12 bin ila 12 bin 500 arasında olacağını söylemişti.

Özgür Erdursun 12 bin Lira Bekliyordu

İşverenler haklı olarak şunu söylüyor. Biz yapmış olduğumuz zammı hizmet satıyorsak veya ürün satıyorsak ürünlerin içine dahil ediyoruz, fiyatları artırıyoruz. Bu da enflasyona sebep oluyor. Bu doğru.

Herkesin önceliği enflasyonun düşmesi. Enflasyon yükseliyorsa özellikle 2023 temmuz asgari ücreti için yapılacak zam enflasyon farkıdır.

6 ayda bir enflasyon farkı verilir. Enflasyon düşük olursa düşük verilir. Asgari ücret en son 2015’in Temmuz ayında artmıştı.

Ondan sonra yılda bir kere artmıştı, hiç kimse de itiraz etmedi. Şu an görülen, hissedilen yüksek enflasyon bu artışları zorunlu kılıyor.

Bu bir ara zam değil normal bir zam. 6 ayda bir enflasyon farkı veriliyor. Memur ve emeklilere verildiği gibi

Asgari ücret kaç lira olur diye baktığımızda milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İşverenin kafasındaki rakam 11 bin 500 lira. Çalışma Bakanına bugün pazarlığı sen yap deseler o da 11 bin lirada anlaşır. Açıklamayı da cumhurbaşkanı Erdoğan yapacaksa en son 12 bin lira olur.

Asgari ücret 12 bin – 12 bin 500 bandında olur diye düşünüyorum. Yaklaşık yüzde 40’ın biraz üzerinde zam yapılır.

Bana göre Türkiye’de asgari ücret çok yüksek. Çünkü asgari ücret mesleğe giriş ücretidir, bu nedenle de asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 3-5 olmalıdır. Biz sorunu tespit edip sorunu çözmeliyiz.

Benim önerim masada şunun konuşulması gerekir. Türkiye’ye faydası olacak bir sonucun çıkması lazım. Oransal sonuç işin kolayı. Ama önemli olan biz neden Türkiye’de asgari ücretlilerin oranını düşüremiyoruz. Biz neden asgari ücretli çalışan oranını yüzde 50 yaptık?”

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