Murat Övüç’e tahliye çıkmadı

Murat Övüç, 21 Aralık’ta tutuklanmıştı

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, sosyal medyada yaptığı ‘başörtüsü’ paylaşımının ardından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Yaklaşık 1 aydır cezaevinde bulunan Övüç’ün aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Övüç’ün avukatı Çağdaş Çelik “Müvekkil kadınlar matinesi yapması ile ünlü birisidir. Bu matineye binlerce kadın katılmakta, bunların da çoğu kapalı kadınlarda oluşmaktadır, başörtülü veya başörtüsüz hiç kimsenin tepkisine sebep olan bir davranışı bulunmamakla birlikte yalnızca komiklik yapmakta ve halk tarafından bu şekilde sevilmekte olan birisidir, atılı suçtan kamu davası açılması mümkün değildir. açılsa dahi bu suçtan hüküm kurulması mümkün değildir” dedi.

Ancak mahkeme, “şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti”, “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması”, “verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olması”, “eylemin işleniş biçimi”, “tutuklama sebep ve şartlarında şüpheli lehine değişiklik meydana gelmemiş oluşu” gibi gerekçelerle tutuklamanın devamına hükmetti.

Övüç, sosyal medya hesabından paylaştığı, başörtüsü taktığı görüntüyü içeren videonun ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 21 Aralık 2025’te tutuklanmıştı.

Metris Cezaevi’ne gönderilen Övüç, daha sonra Tekirdağ’daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na nakledilmişti.

