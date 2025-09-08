En Son HaberlerPolitikaTürkiye

CHP İstanbul savaş alanı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, polisler eşliğinde binaya girerken adeta arbede yaşandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, polisler eşliğinde binaya girerken adeta arbede yaşandı
CHP’li milletvekilleri kendini kilitledi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, öğleden sonra il binasına geldi. Önce dışarıda açıklama yapan Gürsel Tekin, polis müdahalesiyle binaya girdi. Binada bulunan CHP milletvekilleri, polisin biber gazı ve plastik mermiyle sert müdahalede bulunduğunu iddia etti. Gürsel Tekin binada beklerken CHP’li milletvekilleri ve görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, makam odasının önüne barikat kurup kendilerini odaya kilitledi. Polisin milletvekillerine müdahale edip etmeyeceği, Gürsel Tekin’in ise makam odasına girip girmeyeceği bilinmiyor.

