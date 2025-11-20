FutbolSpor

Warner Bros, Kerem Aktürkoğlu’nun sevincini mahkemeye taşıdı

Harry Potter evrenine ait müzik ve görselleri izinsiz kullandığı iddiasıyla Warner Bros, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında delil tespiti talebiyle dava süreci başlattı.

Harry Potter evrenine ait müzik ve görselleri izinsiz kullandığı iddiasıyla Warner Bros, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında delil tespiti talebiyle dava süreci başlattı.
Harry Potter evrenine ait müzik ve görselleri izinsiz kullandığı iddiasıyla Warner Bros, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında delil tespiti talebiyle dava süreci başlattı.

Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevinçlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında Harry Potter temalı içerikler kullanması, Hollywood’un dev yapım şirketi Warner Bros’un dikkatini çekti. Şirket, “Harry Potter” markasına ait telifli müzik, logo ve karakter görsellerinin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çevrimiçi delil tespiti talep etti. Başvuru dosyasına futbolcunun Instagram ve Twitter paylaşımlarının görüntüleri eklendi.

1 Tescilli markalar için koruma talebi
2 Paylaşımlarda film müziği ve Hogwarts detayları
3 Haksız rekabet vurgusu
4 Uzman bilirkişi incelemesi istendi

Tescilli markalar için koruma talebi

Warner Bros dilekçesinde, “Harry Potter”, “Hogwarts” ve “Gryffindor” gibi isimlerin Türkiye’de resmi marka tescili bulunduğunu, bu markaların dünya çapında tanınmış ve yüksek ticari değere sahip olduğunu vurguladı. Şirket, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara doğrudan gönderme yapan unsurlar kullandığını belirtti.

Paylaşımlarda film müziği ve Hogwarts detayları

Mahkemeye sunulan içeriklerde Aktürkoğlu’nun, serinin ikonik müziği Hedwig’s Theme’i videolarında kullandığı, ayrıca Harry Potter karakterlerine benzeyen animasyonlar, Hogwarts arması ve film atmosferini çağrıştıran görsellerin yer aldığı ifade edildi.

Warner Bros, tüm bu öğelerin izin alınmadan kullanıldığını ve bunun telif ile marka hakkı ihlali anlamına geldiğini savundu.

Haksız rekabet vurgusu

Başvuru dilekçesinde, kullanımların Fikri ve Sınai Haklar Kanunu kapsamında eser sahibinin haklarını ihlal ettiği, ayrıca Türk Ticaret Kanunu’na göre haksız rekabet niteliği taşıdığı belirtildi.

Uzman bilirkişi incelemesi istendi

Warner Bros, Aktürkoğlu’nun sosyal medya hesaplarındaki ilgili içeriklerin bilirkişi tarafından incelenmesini ve telifli unsurların tespit edilmesini talep etti. Şirket, incelemenin futbolcuya tebligat yapılmadan yürütülmesi gerektiğini de dosyaya ekledi.

